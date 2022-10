दुर्ग : भिलाई के चरोदा बस्ती (bhilai charoda of durg ) में बच्चा चोर के शक में बस्ती के लोगों ने 3 साधुओं की जमकर पिटाई कर दी (beating case of Monks in bhilai charoda ) थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर तीनो साधुओं की जान बचाकर थाने लेकर आई जिसके बाद घायल साधुओं का इलाज करवाकर छोड़ दिया गया. पुलिस ने इस मामले में वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर बस्ती के 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया (accused arrested in beating case of Monks ) है.





किन लोगों की हुई गिरफ्तारी : साधुओं की पिटाई के मामले में पुलिस ने सत्येंद्र महतो,यशवंत साहू,भूपेंद्र वर्मा,सत्यनारायण चक्रधारी,मूलचंद निषाद,धर्मेंद्र महतो,राहुल चौधरी,साधु यादव,रविन्द्र साहू,शुभम नेवारे, ऋषिक कुमार,जय सोनी,त्रिलोक सोनकर और राहुल सोलंकी को गिरफ्तार किया है. वहीं इस मामले में चरोदा के वार्ड 21 के भाजपा पार्षद के भाई तीरथ यादव और वार्ड 24 के भाजपा समेत अन्य आरोपियों की पतासाजी में पुलिस जुटी है. इस मामले में वायरल वीडियो के आधार पर 30 से 35 लोगों की पहचान हुई है.



ये भी पढ़ें- दुर्ग में मानसिक रोगी से पिटाई करने वाले आरोपी गिरफ्तार



क्यों की गई थी साधुओं की पिटाई : पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी भूपेंद्र वर्मा अपने साथियों के बैठकर शराब पी रहा था. इसी दौरान तीनों साधु वहां से गुजर रहे थे. तभी भूपेंद्र ने साधुओं से शराब पीने के लिए 5 हजार रुपए देने की मांग की और नही देने पर बच्चा चोर गिरोह बताकर उनसे गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे. बस्ती के लोगों ने जब आरोपी से साधुओं के साथ मारपीट की वजह पूछी तो आरोपी भूपेंद्र ने साधुओं को बच्चा चोर बता दिया. जिसके बाद बस्ती के लोगों ने भी साधुओं की लात घूसे और हाथ मुक्के से जमकर पिटाई कर दी. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि साधु बस्ती के एक बच्चे को प्रसाद खिला रहे थे. तभी बस्ती में अफवाह उठाया गया कि साधुओं ने प्रसाद में कुछ मिलाकर दिया गया है. जिसके बाद लोगों ने बच्चा चोरी के शक में साधुओं की पिटाई की.