ETV Bharat / sports

जय शाह ने खोला बड़ा राज, बताया कौन होगा टीम इंडिया का नया कोच - BCCI

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 24, 2024, 11:22 AM IST | Updated : May 24, 2024, 11:29 AM IST

बीसीसीआई सचिव जय शाह ( ANI PHOTOS )

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के कोच की खोज तेजी से जारी है. बीसीसीआई की ओर से हाल ही में टीम इंडिया के कोच पद के लिए आवेदन भी निकाले गए हैं, अब कौन इन आवेदनों को भरता है और किसे बीसीसीआई के द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. लेकिन इससे पहले खबरें सामने आईं थी भारतीय टीम के कोच पद के लिए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रिकी पोंटिंग से कोच पद के लिए बात की गई थी. इसके साथ भारतीय कोच पद के लिए मीडिया में कई ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के नाम जोर-शोर से चल रहे हैं. इसी बीच अब इन खबरों पर बीसीसीआई सचिव जय शाह ने खुलकर बात की है. रोहित शर्मा, जय शाह रविंद्र जडेजा (ANI PHOTOS) टीम इंडिया को नहीं मिलेगा ऑस्ट्रेलियाई कोच

जय शाह ने एक निजी संस्था से बात करते हुए बड़ा बयान देकर ये साफ कर दिया है कि बीसीसीआई टीम इंडिया का कोच बनाने के लिए किसी भी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के नाम पर विचार नहीं कर रही है. बल्कि बीसीसीआई टीम इंडिया के कोच पद के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो भारत की घरेलू क्रिकेट के ढांचे को पूरी तरह से समझता हो और इंडियन क्रिकेट को आगे ले जा सके. ऐसे में शाह ने रिकी पोंटिंग की उस बात को झूठा साबित कर दिया है, जिसमें उन्हें टीम के कोच बनने का ऑफर मिला था. ये बात पोंटिंग ने एक इंटरव्यू में कही थी. हमें ऐसा कोच चाहिए जिसे घरेलू क्रिकेट का ज्ञान हो - जय शाह

जय शाह ने कहा कि, 'बीसीसीआई ने भारतीय कोच के लिए किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से संपर्क नहीं किया है. मीडिया में आई खबर पूरी तरह गलत है. हम ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिनके पास भारतीय क्रिकेट की गहरी समझ है. यह महत्वपूर्ण है कि हमारे कोच को हमारे घरेलू क्रिकेट का पूरा ज्ञान हो, ताकि टीम इंडिया को अगले स्तर पर पहुंचाया जा सके'. जून के बाद खत्म होगा राहुल का कोचिंग कार्यभार

आपको बता दें की आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होने वाला है. ऐसे में टीम इंडिया के नए कोच की खोज तेजी से आगे बढ़ रही है. टीम इंडिया के कोच के दावेदारों में एवी डिविलियर्स, स्टीमिंग फ्लेमिंग, जस्टिन लैंगर और अब रिकी पोंटिंग का नाम सामने आया है. शाह ने साफ कर दिया है कि ये सभी टीम इंडिया के कोच शायद ना बने क्योंकि बीसीसीआई टीम के लिए इंडिया कोच की खोज कर रही है, जिसे भारतीय क्रिकेट की पूरी समझ हो. ये खबर भी पढ़ें : SRH Vs RR: बारिश के कारण नहीं हो पाया मैच तो कौनसी टीम बनाएगी फाइनल में जगह, जानिए पूरा गणित

