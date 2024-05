ETV Bharat / technology

टेक अरबपति एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने हासिल की एक और उपलब्धि - X MAUs

Published : May 24, 2024, 10:50 AM IST | Updated : May 24, 2024, 11:04 AM IST

टेक अरबपति एलन मस्क ( IANS ETV Bharat )

नई दिल्ली : टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने शुक्रवार को कहा कि उनका एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 60 करोड़ (600 Million) मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं ( Monthly active users - MAUs) तक पहुंच गया है. Tesla ceo Elon musk ने 2022 में 44 बिलियन डॉलर में प्लेटफॉर्म हासिल किया था, इसे एक एवरीथिंग ऐप - Everything App बना रहे हैं, जहां लोग फिल्में और टीवी शो पोस्ट कर सकते हैं और डिजिटल भुगतान भी कर सकते हैं. Elon musk ने एक पोस्ट में कहा, "एक्स के 600 मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से लगभग आधे लोग हर दिन X platform का उपयोग करते हैं." एक्स उपयोगकर्ताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह पृथ्वी पर सबसे अच्छा मंच है. टेक अरबपति मस्क के अनुसार, जल्द ही एक्स पर लाइव कंटेंट के लिए सुपर चैट भी आएंगे. भुगतान करने वाले उपयोगकर्ता X platform पर फिल्में, टीवी श्रृंखला या पॉडकास्ट भी पोस्ट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं. Tesla ceo Elon musk ने अपने फॉलोअर्स को यह भी बताया है कि 'एआई ऑडियंस' फीचर जल्द ही आने वाला है. उनके अनुसार, एआई सिस्टम पोस्ट के लिए सेकंडों में लक्षित करने के लिए सबसे प्रासंगिक एक्स उपयोगकर्ताओं का एक पूल तैयार करेगा. एक्स के मालिक ने हाल ही में घोषणा की कि नए उपयोगकर्ताओं से जल्द ही सोशल प्लेटफॉर्म पर सामग्री पोस्ट करने के लिए शुल्क लिया जा सकता है. मस्क ने पोस्ट किया था, "मौजूदा एआई (और ट्रोल फ़ार्म) 'क्या आप एक बॉट हैं' को आसानी से पास कर सकते हैं." X platform ने पिछले साल अक्टूबर में न्यूज़ीलैंड और फिलीपींस में नए असत्यापित उपयोगकर्ताओं से प्रति वर्ष $1 का शुल्क लेना शुरू किया. X platform , X monthly active users , X platform monthly users , tesla ceo elon musk , Everything App . ये भी पढ़ें- पेड यूजर्स के लिए ChatGPT ने लॉन्च किया ये खास फीचर, जानें कैसे करें यूज - OpenAI Memory Feature

