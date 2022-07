पूर्णिया: जिले की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब एक डकैती कांड का उद्भेदन करते हुए तीन अपराधी को गिरफ्तार (three criminals arrested In Purnea) किया गया. वहीं पकड़े गए एक अपराधी के घर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो देसी कट्टा, एक देसी पिस्तौल, एक बंदूक, कुछ जिंदा कारतूस, 21 लोहे का बना बैरल वेल्डिंग मशीन और कई अन्य अर्द्धनिर्मित देसी पिस्टल (mini gun factory in Purnea) के सामान बरामद किए गए.

पढ़ें - भागलपुर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्णिया में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन: पिछले 15 जून को पूर्णिया के धमदाहा थाना क्षेत्र के कुकरेन चौक के समीप दो बाइक पर सवार छह अपराधी ट्रैक्टर लूट की घटना को अंजाम देते हुए ट्रैक्टर पर सवार दीपक कुमार शाह नामक व्यक्ति को गोली मारकर जख्मी कर दिया था. अपराधी लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे. इस घटना के बाद पूर्णिया के आरक्षी अधीक्षक ने धमदाहा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की थी जिसके बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की गई.

तीन अपराधी गिरफ्तार: पुलिस को जानकारी मिली कि धमदाहा थाना क्षेत्र के चंद्रही गांव निवासी मिथिलेश कुमार मेहता ने इस घटना को अपने सहयोगी के साथ मिलकर अंजाम दिया है. पुलिस ने पहले राजीव राय नामक अपराधी को धमदाहा थाना क्षेत्र के अमारी कुकरेन गांव से गिरफ्तार किया. जब मिथिलेश कुमार मेहता को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो पुलिस घर के अंदर का नजारा देख आश्चर्यचकित हो गई.

अवैध आर्म्स सप्लाई से हड़कंप: मिथिलेश कुमार मेहता के घर के अंदर अवैध मिनी गन फैक्ट्री मिली. बृजेश कुमार मेहता के घर से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया. वहीं मिथिलेश कुमार मेहता की निशानदेही पर रवि रंजन यादव जो धमदाहा थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव निवासी है उसे भी गिरफ्तार किया गया. अब पुलिस यह पता लगा रही है कि इन लोगों के द्वारा पूर्णिया शहर में किन-किन लोगों को अवैध आर्म्स सप्लाई किया गया है. पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता है.

"मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है. तीन लोगों को पकड़ा गया है. हथियारों का जखीरा मिलने के बाद पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है."- दयाशंकर, एसपी