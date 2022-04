भागलपुर: बिहार के भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके गोराडीह थाना क्षेत्र में एक मिनी गन फैक्ट्री का भंड़ाफोड़ (Mini Gun Factory Busted in Bhagalpur) किया है. जहां से भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद (Weapon making equipment recovered in Bhagalpur) हुआ है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया (smuggler arrested in Bhagalpur) है. गिरफ्तार किये गए आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

मिनी गन फैक्ट्री के संचालन की गुप्त सूचना: इस पूरे मामले में डीएसपी डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम को गुप्त सूचना मिली थी कि गोराडीह थाना क्षेत्र के कहरपूर में अवैध रूप से मिनी गन फैक्ट्री में हथियार के निर्माण का काम चल रहा है. जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक ने उनके नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया और शीघ्र ही मामले का उद्भेदन कर तस्करों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

हथियार बनाने के उपकरण जब्त: इसके बाद उनके नेतृत्व में गोराडीह थाने की पुलिस के साथ भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों के साथ छापेमारी की गयी. छापेमारी मिनी गन फैक्ट्री का भंड़ाफोड़ हुआ. जहां से एक देसी पिस्तौल, तीन जिंदा कारतूस, कई अर्द्ध निर्मित हथियार और भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण जब्त किये गये. इसके साथ ही हथियार तस्कर मोहम्मद साहब को गिरफ्तार किया गया है. अपराधी मोहम्मद साहब का अपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है.

