पटना: बिहार में सर्दी का सितम (Cold Wave in Bihar) लगातार जारी है. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बुधवार की सुबह से ही कोहरा (Fog In Bihar) छाया रहा. कई जिलों में (Weather Update of Bihar) ठंड का पारा इस कदर लुढ़का की कोहरे की धुंध से सुबह 9 बजे तक सूर्य नारायण के दर्शन तक नहीं हुए. ऐसे में राज्‍य के लोगों को अभी ठंड से मुक्‍त‍ि मिलती दिखाई नहीं दे रही है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना (Meteorological Center Patna) ने येलो अलर्ट जारी किया है. जिसके मुताबिक, आज पटना समेत कई जिलों में मेघ गर्जन और बिजली चमकने के साथ मध्यम बारिश के आसार हैं. वहीं चार फरवरी को जमुई, मुंगेर, बांका, कटिहार समेत अन्य जिलों में गर्जन के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है.

दरअसल, भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के पुर्वानुमान के मुताबिक में 3 और 4 फरवरी को निचले क्षोभमंडल स्तरों पर पश्चिमी हवाओं और पुरवाई के बीच संगम के कारण बिहार और झारखंड समेत अन्य राज्यों में अलग-अलग जगह ओलावृष्टि के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है. बारिश के बाद मौसम के साफ होने की भी संभावना है. मौसम विज्ञान के मुताबिक, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है और उसके बाद धीरे-धीरे 4-6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, जो कनकनी वाली ठंड से राहत दिलाने में काफी सहायक होगी.

मौसम विभाग के मुताबिक, तीन और चार फरवरी को बिहार के राजधानी पटना समेत गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, सिवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, पूर्वी और पश्चिम चंपारण के अलग अलग भागों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्मय बारिश के आसार है. वहीं 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्व हिस्से नालंदा, नवादा, लखीसराय में ओला गिरने और जमुई, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार और बांका जिले के कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है. बदलते मौसम को लेकर मौसम विभाग ने लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की है. बारिश के दौरान घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है. वज्रपात के दौरान पक्के मकानों में शरण लेने की सलाह दी गई है.

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार राज्य का मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. पछुआ हवा से पटना सहित पूरे प्रदेश के अधिकतर जिलों में कोल्ड डे (Cold Day In Bihar) की स्थिति बनी हुई है. वहीं, राज्य के पूर्णिया और दरभंगा, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), सुपौल और पूर्णिया में शीत दिवस की स्थिति दर्ज की गयी. गया के अधिकतम तापमान में 1.4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं कई शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया है. जिसमें पटना, गया, छपरा, शेखपुरा, दरभंगा, मोतिहारी, अररिया, औरंगाबाद, बेगूसरया समेत अन्य जिला शामिल है.

