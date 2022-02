पटना: राजधानी पटना में कोहरा और धुंध का असर (Effect of Fog and Haze in Patna) पटना एयरपोर्ट से परिचालित होने वाले विमानों पर लगातार देखा जा रहा है. मंगलवार सुबह से 11:00 बजे तक पटना एयरपोर्ट पर एक भी विमान लैंड नहीं कर पाया है. रनवे पर विजिबिलिटी 500 मीटर से कम होने के कारण ही विमान परिचालन में विलंब हो रहा है. कई शहरों को जाने वाले विमान को भी आज रद्द किया गया है. पुणे, अहमदाबाद जाने वाले विमान को रद्द किया गया है तो वहीं गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई से आने वाले विमान विलंब से परिचालित किए जाने की सूचना है.

पटना में कोहरा और धुंध से पटना एयरपोर्ट से उड़ाने भरने वाली विमानें बाधित

पटना एयरपोर्ट से अन्य शहरों को जाने वाले यात्री को अभी भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के बाद ही यात्रा करने की छूट दी जाती है. मुंबई, पुणे, अहमदाबाद कोलकाता जाने वाले यात्रियों को अभी भी 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर जांच सर्टिफिकेट दिखाकर ही यात्रा करने की छूट दी जा रही है. साथ ही पटना एयरपोर्ट परिसर में कोई भी यात्री बिना मास्क का नहीं रहे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें. इन सब को लेकर जिला प्रशासन और सीआईएसएफ के जवान लगातार प्रयास करते नजर आ रहे हैं.

वैसे कोरोना संक्रमण को लेकर यात्रियों की संख्या कम हुई है और यही कारण है कि कई शहरों के जाने वाले विमान को लगातार रद्द किया जा रहा है. कल भी 6 जोड़ी विमानों को रद्द किया गया था. आज भी समय शेड्यूल के अनुसार अभी तक दो जरूरी विमानों को रद्द होने की सूचना मिल रही है. बता दें कि बिहार में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का प्रकोप (Cold Wave in Bihar) जारी है. बिहार के राजधानी पटना सहित राज्य के 19 जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना (Rain Alert in Bihar) है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के पुर्वानुमान के मुताबिक 3 और 4 फरवरी को बिहार और झारखंड समेत अन्य राज्यों में अलग-अलग जगह ओलावृष्टि के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है.



