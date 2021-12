पटना: बिहार में कोरोना की दूसरी लहर (Second And Third Wave Of Corona) में हुई मौतों पर तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने नीतीश सरकार को एक बार फिर से घेरा है. उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि कोरोना काल में बिहार में जांच हुई ही नहीं , और जो जांच हुई है उसमें रिकॉर्डतोड़ फर्जीवाड़ा किया गया है. लाखों मौत के आंकड़े सरकार ने छिपा लिए. जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो मौत के आंकड़े बढ़ा (Corona Death in Bihar) दिए. ये सिलसिला अभी भी थमा नहीं है. अब भी नीतीश सरकार कोरोना से मौत के आंकड़ों में संशोधन (Bihar adjusted in database) करने में लगी हुई है.

ये भी पढ़ें- ओमीक्रोन पर सीएम नीतीश बोले- 'बिहार में बाहर से आए यात्रियों को लेकर सतर्क रहने के दिए हैं निर्देश'

'बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य क्षेत्र में देश का सबसे फिसड्डी राज्य है. कोरोना काल में ना यहाँ कोरोना जाँच हुई, जो टेस्ट हुए उनमें भी रिकॉर्डतोड़ फ़र्जीवाडा हुआ, लाखों मौत के आँकड़े छुपाए, कोर्ट की फटकार के बाद मौत के आंकड़े बढ़े, अब भी मौत के आँकड़ों में संशोधन जारी है'- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

दरअसल, बिहार सरकार ने रविवार को कोरोना से हो चुकी मौतों की संख्या को एडजेस्ट किया है. एक दिन में 2,424 मौत के आंकड़ों की बढ़ोतरी की है. इस प्रकार से अब राज्य में कोरोना की दूसरी व तीसरी लहर में जान गंवाने वालों की संख्या 12,089 हो गई. अब तक यह आंकड़ा 9664 था. बिहार सरकार के आंकड़े में छह महीने में दूसरी बार यह बदलाव किया गया.

बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, दो दिसंबर तक बिहार में कोरोना से हुई कुल मौतों की संख्या 9664 थी. वहीं, तीन दिसंबर को 2425 को इसमें जोड़ा गया. बताया जाता है कि बिहार सरकार के आंकड़ों में यह बदलाव पटना हाईकोर्ट की फटकार के बाद हुआ था. बक्सर में कोरोना से हुई मौतों को सरकारी आंकड़ों में शामिल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई थी.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP