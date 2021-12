पटना: बिहार में कोरोना से हो चुकी मौतों (Corona Death in Bihar) की संख्या में एक दिन में 2,424 की बढ़ोतरी हुई है. इस प्रकार से अब राज्य में कोरोना की दूसरी व तीसरी लहर (second and third wave of corona) में जान गंवाने वालों की संख्या 12,089 हो गई है. अब तक यह आंकड़ा 9664 था. बिहार सरकार के आंकड़े में छह महीने में दूसरी बार यह बदलाव किया है.

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, दो दिसंबर तक बिहार में कोरोना से हुई कुल मौतों की संख्या 9664 थी. वहीं, तीन दिसंबर को 2425 को इसमें जोड़ा गया. बताया जाता है कि बिहार सरकार के आंकड़ों में यह बदलाव पटना हाईकोर्ट की फटकार के बाद हुआ है. बक्सर में कोरोना से हुई मौतों को सरकारी आंकड़ों में शामिल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई थी.

बता दें कि बिहार सरकार ने कोरोना से हुई मौत के आंकड़े में गत 9 जून को बदलाव किया था. उस समय 3931 मौतों को सरकारी आंकड़ों में जोड़ा गया था. इसके बाद यह संख्या बढ़कर 5424 हो गई थी. इसे जोड़ने के बाद सरकारी आंकड़े में अचानक 73 फीसदी की वृद्धि देखी गई थी. यह बदलाव कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े को छुपाने का मामला सामने आने के बाद किया गया था.

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि सूबे में कोरोना से हुई मौतों के नये आंकड़ों के अनुसार ही मुआवजा दिया जाएगा. कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. उन्होंने कहा कि इन मौतों का पहले कोई हिसाब नहीं था. सत्यापन के बाद नए आंकड़े वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं.

