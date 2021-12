पटना: कोरोना का नया वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron New Variant of Corona) ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है. राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar on Omicron) ने जनता दरबार कार्यक्रम (Janata Darbar in Patna) के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब रिपोर्ट आ गई है तो कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) का खतरा तो बना हुआ ही है. लेकिन, हम लोगों ने सभी को सतर्क रहने का निर्देश दे दिया है. पहले भी मीटिंग की थी और स्वास्थ्य मंत्री ने भी जानकारी दे दी है.

''बाहर से आने वाले सभी लोगों का टेस्ट भी किया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लग जाता है. हालांकि, अभी तक बिहार में केस नहीं मिले हैं और हर तरह से सतर्कता की जा रही है. जब दुनिया में नए वेरिएंट के मामले सामने आ गए हैं और अपने देश में भी कुछ केस मिल गए हैं, तो चिंता की बात तो है ही. कोई आ जाए और पॉजिटिव हो तो वह कई लोगों को संक्रमित कर सकता है, इसलिए सचेत रहने की जरूरत है और हम लोग सचेत हैं.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते संक्रमण की खबरों के बीच विदेशों से आए लोगों की कोरोना जांच की जा रही है. विदेश यात्रा करने वाले लोगों पर सरकार नजर बनाए हुए हैं. जब वे देश लौट रहे हैं तो संबंधित प्रदेश सरकार को सूची सौंपी जा रही है ताकि ऐसे लोगों की कोरोना जांच करायी जा सके. बीते 1 सप्ताह में राजधानी पटना में लगभग 450 लोगों की सूची आई है जिनका ट्रैवल हिस्ट्री फॉरेन का है. इनमें से 250 लोगों की कोरोना जांच हो गई है. सभी की रिपोर्ट निगेटिव रही है.

कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन को लेकर एयरपोर्ट पर काफी सावधानी बरती जा रही है. अधिक से अधिक यात्रियों की कोरोना जांच हो रही है. आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की जांच की जा रही है. एयरपोर्ट पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक कोरोना जांच टीम कार्य कर रही है.

