पटना: प्रदेश में 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है. पटना के गुरुनानक भवन स्थित 24X 7 वैक्सीनेशन सेंटर से इस अभियान की शुरुआत हुई है. 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कार्बेवैक्स वैक्सीन का टीकाकरण (Children Covid Vaccination In Bihar) होना है. पटना के गर्दनीबाग की रहने वाली आठवीं कक्षा की माही (Mahi Of Patna Took First Corona Vaccine) ने प्रदेश में सबसे पहले 12 से 14 एज ग्रुप (Vaccination For Children From 12 To 14 Years In Patna) में टीका लिया है.

पटना की माही ने प्रदेश में सबसे पहला टीका लिया: वैक्सीनेशन के बाद माही ने कहा कि वह काफी उत्साहित हैं और उन्हें प्राउड फील हो रहा है क्योंकि वह अपने एज ग्रुप में वैक्सीन लेने वाली प्रदेश में सबसे पहली है. उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद वह पूरी तरह सुरक्षित हैं और अपने एज ग्रुप के सभी बच्चों से अपील करेंगे कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कर ले.

अभिभावकों ने किया हंगामा: कार्बेवैक्स वैक्सीन (Corbevax Vaccine For Children) नई वैक्सीन है. ऐसे में कई अभिभावक सेंटर पर पहुंच कर हंगामा कर रहे हैं कि उन्हें कोवैक्सीन चाहिए. ऐसे में सेंटर पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को ऐसे अभिभावकों को काफी समझाना पड़ रहा है. गुरुनानक भवन स्थित वैक्सीनेशन सेंटर की मैनेजर यागेश ने बताया कि ऐसे अभिभावकों को वह समझा रही हैं कि पूरा क्लीनिकल ट्रायल होने के बाद ही भारत सरकार ने इसे मंजूरी दिया है. कोवैक्सीन को अभी 12 से 14 एज ग्रुप के लिए मंजूरी नहीं मिली है. उन्होंने बताया कि वह अभिभावकों को यह समझा रही हैं कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और अन्य वैक्सीन की तरह ही इस वैक्सीन की भी ईफीकेसी 90 फ़ीसदी से अधिक है. अभिभावक डरे नहीं और अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए आगे लाएं.

बच्चों की काउंसलिंग: वहीं केयर इंडिया के इंचार्ज मानसून मोहंती ने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने में थोड़ा विलंब इसलिए हुआ क्योंकि पोर्टल पर कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई थी. दिन के 1:15 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है. जो भी बच्चे वैक्सीन ले रहे हैं वह उत्साहित नजर आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था से शुरू हुई है और यह अब आगे निरंतर जारी रहेगी. गुरु नानक भवन स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर अच्छे संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम है जो बच्चों की अच्छी तरीके से काउंसलिंग कर रही हैं. वैक्सीनेशन को लेकर सभी आशंकाओं को बच्चों के मन से दूर किया जा रहा है.

चौबींसों घंटे वैक्सीनेशन की सुविधाः बिहार में 12 से 13 साल के बच्चों में बालकों की संख्या 14.28 लाख है जबकि बालिकाओं की संख्या 13.89 के करीब है. वहीं 13 से 14 आयु वर्ग में बालकों की संख्या 14.26 लाख है और बालिकाओं की संख्या 13.83 लाख है. राजधानी पटना की बात करें तो पटना में 12 से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या 2.95 लाख है. पटना में गुरु नानक भवन वैक्सीनेशन सेंटर पर चौबींसों घंटे(24X7) की सुविधा उपलब्ध है.

बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिन बादः पटना जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. एसपी विनायक ने बच्चों के वैक्सीनेशन के संबंध में बताया कि जिस प्रकार 15 से 17 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान चला, उसी प्रकार 12 से 14 वर्ष के बच्चों का भी वैक्सीनेशन अभियान चलेगा. 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन (Corbevax vaccine) दिया जा रहा है. इस वैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिन बाद लगेगा और एक बार में 0.5 एमएल वैक्सीन का डोज दिया जाएगा.

वैक्सीनेशन के लिए नई गाइडलाइनः बच्चों के वैक्सीनेशन नई गाइडलाइन के तहत किया जा रहा है. वैक्सीनेशन के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार 12 वर्ष या इससे अधिक तथा 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे इसके लिए पात्र होंगे. इस श्रेणी में वह बच्चे आएंगे जिनका जन्म 15 मार्च 2010 से पूर्व हुआ होगा. बच्चों के वैक्सीनेशन के बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने स्कूलों को टारगेट कर प्लान तैयार किया है. हालांकि बुधवार को वैक्सीनेशन शुरु हो गया है, लेकिन इसमें असली तेजी होली के बाद यानी बिहार दिवस के आसपास से आने की उम्मीद है.

अभिभावकों को करवाना होगा पंजीकरण: बता दें कि टीका लगवाने के लिए सबसे पहले अभिभावकों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इसके लिए कोविन पोर्टल cowin gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए मोबाइल नंबर की जरूरत होगी. नंबर डालने के बाद फोन पर आए ओटीपी को दर्ज करना होगा. वैक्सीनेशन के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. 28 दिनों में कोर्बेवैक्स की दो खुराक बच्चों को लेनी होगी. केंद्र सरकार ने पांच करोड़ टीके मंगाए थे और सभी राज्यों में भेजे गए थे. जिन बच्चों का जन्म 2008, 2009 और 2010 में हुआ है, वो सभी टीका लगवाने को पात्र होंगे. देश में 12-14 आयु वर्ग के 7.11 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं, जिन्हें इस मुहिम के तहत टीका लगाया जाएगा. अब तक 15-18 साल वालों को कोवैक्सीन लगाई जा रही थी.

