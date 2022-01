खगड़िया: सोमवार से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान (vaccination of children in Bihar) शुरू हो चुका है. बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों की कुल संख्या 83 लाख 46 हजार है. वहीं खगड़िया (Children Corona Vaccine In Khagaria ) जिले में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 1 लाख 24 हजार बच्चों को कोरोना वेक्सीन का डोज दिया जाना है.

जिले में आज से 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोरोना वेक्सीन देने की शुरुआत की गयी है. डीएम आलोक रंजन घोष ने बताया की कुल 1 लाख 24 हजार बच्चों को कोरोना वेक्सीन देने की योजना है. जिसके लिए जिले में 42 केंद्र बनाकर युवाओं के बीच व्यापक जागरूकता फैलायी जा रही है.

'15 से 18 वर्ष तक के किशोर को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है. इन बच्चों के टाकीकरण के लिए कोवैक्सीन प्राप्त हुआ है. हम लोगों को लगभग साढे़ 12 हजार डोज की प्राप्ति हो चुकी है. जिसके लिए 42 विद्यालयों को चयनित किया गया है.' -आलोक रंजन घोष, जिलाधिकारी

बता दें कि देश में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों की कुल संख्या 7 करोड़ 40 लाख 57 हजार है. आज से शुरू हो रहे इस वैक्सीनेशन के अभियान से देश के भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सकेगा. बिहार में बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक भी की है. बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन के दो ऑप्शन रखे गए हैं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए विंडो खोल दिया गया है. बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर 1 जनवरी से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है.

बच्चों के वैक्सीनेशन बुकिंग के लिए जाने पूरी प्रक्रिया

सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप या Cowin.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा.

कोविन (CoWIN) पर रजिस्टर्ड रजिस्टर का विकल्प चुनें.

जहां रजिस्ट्रेशन पेज दिखाई देगा. आपको उस पर फोटो, आईडी टाइप, नंबर और अपना पूरा नाम दर्ज करना होगा.

यहां आप 10वीं का ID कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं. इसके साथ ही यहां बच्चे का लिंग और आयु दर्ज करें.

एक बार पंजीकरण हो जाने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा.

रजिस्टर्ड होने के बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना होगा. इससे वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट खुलकर सामने आएगी.

अब आप डेट, टाइम के साथ वैक्सीन स्लॉट बुक कर सकते हैं और सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं.

वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ और सीक्रेट कोड की जानकारी देनी होगी, जो आपको रजिस्ट्रेशन करने पर मिला है.

अगर आप पहले से कोविन पर रजिस्टर्ड हैं, तो साइन चुनें और अपना रजिर्स्ड मोबाइल नंबर डालें और गेट OTP पर क्लिक करें.

मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें और वैरिफाई बटन पर क्लिक करें.

एरिया पिन कोड डालने के साथ सेंटर के अनुसार अपना वैक्सीन स्लॉट बुक करें और वैक्सीनेशन कराएं.

अगर आप बुकिंग आरोग्य सेतु ऐप से कर रहे हैं, तो कोविन टैब पर जाएं और वैक्सीन टैब पर क्लिक करें.

इसके बाद आगे बढ़ें पर क्लिक करें और ऊपर बताए गए तरीके से वैक्सीन स्लॉट बुक करें.

एक मोबाइल नंबर से अधिकतम चार लोगों का वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.

