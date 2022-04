पटना: बिहार में क्राइम का ग्राफ लगातार (Increasing Crime In Bihar) बढ़ रहा है. बेखौफ अपराधी लगातार लूट, हत्या और रंगदारी जैसे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला राजधानी पटना के दानापुर के इमलीतल इलाके में पानी के फैक्ट्री मालिक पर जमकर गोलीबारी की. तीन की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने फैक्ट्री मालिक से 5 लाख रूपये की रंगदारी की मांग (Extortion Demand From Factory Owner In Patna) की साथ ही पैसा नहीं देने पर हत्या की धमकी दी. फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.

दानापुर में अपराधियों ने की फायरिंग: वहीं, स्थानीय रितेश कुमार ने बताया कि फैक्ट्री मालिक विनोद कुमार के पानी फैक्ट्री पर अपराधियों ने गोलीबारी की गई. इस दौरान अपराधियों ने पांच लाख की रंगदारी की मांग की. फैक्ट्री मालिक को अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी दी है. थाना से महज कुछ ही दूर पर स्थित पानी फैक्ट्री में अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग की. इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया है.

फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल: बता दें कि कुछ दिन पहले ही नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता की हत्या हुई थी. जिसके बाद एक बार फिर से अपराधियों की फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. फैक्ट्री मालिक विनोद कुमार ने बताया कि दो तीन की संख्या में अपराधियों ने मेरे फैक्ट्री पर गोलीबारी की और पांच लाख की रंगदारी भी मांगा है. फिलहाल, पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है.

