पटना: बिहार में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा (Crime in Bihar) वृद्धि हो रही है. राजधानी पटना (Crime in Patna) भी इससे अछुता नहीं है. आए दिन यहां बदमाश किसी ना किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा घटना में राजधानी पटना में गोलीबारी (Firing in Patna) हुई है. एक अधेड़ को गोली मारी गई है. आनन-फानन में घायल को स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया. मामला मसौढ़ी थाना क्षेत्र के थलपुरा का है. घायल शख्स की पहचान बुंदेला पासवान के रूप में हुई है.

ये भी पढ़ें- आम के बगीचे में जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे 3 दोस्त, किसी बात को लेकर बढ़ा विवाद... मार दी गोली

अधेड़ को मारी गोली: मिली जानकारी के अनुसार, जमीन विवाद में अधेड़ बुंदेला पासवान को गोली मारी गई है. कहा जा रहा है कि जमीन की नापी करवाने के दौरान गोली चलाई गई, जिसमें बुंदेला पासवान घायल हो गए. उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है. घटना की सूचना पाकर मसौढ़ी थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची. मामले की जांच की जा रही है. अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है.

गोलीबारी के बाद गांव में तनाव का माहौल: ग्रामीण दहशत के साये में जी रहे हैं. कहा जा रहा है कि जिस जमीन को लेकर गोलीबारी हुई है उस मामले में वर्षों से विवाद चला आ रहा है. पुलिस हर पहलु को खंगालने में लगी हुई है. गौरतलब है कि मसौढ़ी में क्राइम रूकने का नाम नहीं ले रहा है. 3 मार्च को बेखौफ अपराधियों (Patna Crime News) ने एक पेट्रोल पंप के मैनेजर से बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उसकी आंख में मिर्च पाउडर डालकर 4.88 लाख रुपये लूट (Looted In Patna Masaurhi) लिए और मौके से भाग निकले. गया एसएच-1 मार्ग स्थित धनरुआ थाना के पभेड़ी मोड़ से आगे कौशल लाइन होटल के पास की घटना है. इस संबंध में धनरुआ के वीर स्थित पेट्रोल पंप पर मैनेजर के रूप में काम करने वाला हांसेपुर निवासी मोनू कुमार ने धनरुआ थाने में मामला दर्ज कराया था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें- Crime in Vaishali: हाई-वे पर मिला अज्ञात युवक का शव, गोली मारकर की गई हत्या

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP