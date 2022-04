पटना: राजधानी पटना में डकैती (Loot in Patna) हुई है. शाहपुर थाना क्षेत्र सरारी गुमटी स्थित पावर ग्रिड में 7 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने ग्रिड में डकैती की घटना को अंजाम (Looted in Power grid of Patna) दिया है. इस संबंध में ग्रिड के परिचालक जितेंद्र कुमार ने बताया कि नाइट गार्ड सतेंद्र कुमार, गनमैन अनिल कुमार को बदमाशों ने सबसे पहले बंधक बना लिया और गार्ड रूम में एक बदमाश वहीं बैठा रहा. उसके बाद बाकी बदमाश कंट्रोल रूम में घुस गए.

'घटना के वक्त मैं कुर्सी पर बैठा था. बदमाशों ने कंट्रोल रूम में चौकी में मेरा हाथ-पैर बांध दिया. उसके बाद टेक्नीशियन दिनेश कुमार को बदमाशों ने कुर्सी पर बांध दिया, और महिला टेक्नीशियन शिल्पी साधना को अपने कब्जे में ले लिया. अपराधियों ने सभी के साथ मारपीट की. कंट्रोल रूम में मौजूद हम सभी कर्मियों का बदमाशों ने मोबाइल भी ले लिया. कंट्रोल रूम में मौजूद सीसीटीवी कैमरा को बंद कर दिया. सभी नकाबपोश क्रिमनल नग्न अवस्था में थे. कर्मियों पर बंदूक ताने हुए थे. करीब दो घंटे तक बदमाशों ने लूटपाट किया.' - जितेंद्र कुमार, पावर ग्रिड के परिचालक

पावर ग्रिड में डकैती: सहायक कार्यपालक अभियंता सतेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही तत्काल सभी वरीय पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे, और घटना की छानबीन की गई. इस संबंध में दानापुर एसपी अभिनव धीमन ने कहा कि- 'बीती रात करीब 1:20 बजे राजस्थान नट गैंग के 7 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है. ग्रिड में रखा बिजली का तार और 30 हजार नकद सहित कुल 10 लाख की लूटपाट हुई है. सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है.'

अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस: दानापुर एएसपी अभिनव धीमन ने बताया कि इस मामले को लेकर अनुमण्डल की पुलिस लगी हुई हैं. चोर अब घर को छोड़कर सरकारी संस्थान में सेंध लगा रहे हैं. इसी क्रम में खगौल सरारी गुमटी के पास पावर बिजली ग्रिड में रात में हथियार से लैस डकैतों ने स्टाफ को हथियार के बल पर सभी का हाथ-पैर बांध कर लगभग 30 हजार नकद सहित 10 लाख का केवल तार लेकर चले गए.

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

