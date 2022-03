मधुबनी: बिहार के मधुबनी में मंगलवार देर रात हथियारों से लैस दर्जनों अपराधियों ने व्यवसायी के घर डकैती की घटना (Robbery at Businessman House in Madhubani) को अंजाम दिया. इस दौरान बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग (Firing in Madhubani) और बमबारी भी की, जिससे पूरा इलाका दहल गया. वहीं, बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर व्यवसायी के परिजनों की पिटाई कर दी. जिससे एक महिला समेत चार लोग घायल हो गये. सभी को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां गृह स्वामी के गंभीर रूप से जख्मी होने पर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डकैती की इस घटना से स्थानीय लोगों में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है. घटना बासोपट्टी थाना क्षेत्र के छतौनी की है.

जानकारी के मुताबिक, हथियार से लैस होकर दर्जनों अपराधी डकैती की घटना को अंजाम देने पहुंचे थे. जिसमें से आधा दर्जन लोग घर में घुस कर लूटपाट कर रहे थे और आधा दर्जन अपराधी घर के बाहर सड़क पर घूमकर लगातार बमबारी (Miscreants Hurled Bombs in Madhubani) कर रहे थे. जिससे गांव में दहशत फैल गयी थी और ग्रामीण घटनास्थल तक जाने की हिम्मत नहीं कर सके. वहीं, बम फटने से कई लोग जख्मी भी हुए हैं. बताया जा रहा है कि अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद फायरिंग और बमबारी करते हुए फरार हो गये.

पीड़ित परिजनों के मुताबिक, मंगलवार की देर रात करीब एक दर्जन अपराधी आये और बाहर सो रहे वृद्ध सीतेश यादव के कमरे में कुंडी लगा दिया. इसके बाद आधा दर्जन अपराधी कुल्हाड़ी से मेन गेट तोड़कर आंगन में घुस गये और फिर घर में रखे बक्से, पेटी और आलमारी को तोड़कर लूटपाट किया. लूटपाट की विरोध करने पर राम उदगार यादव के सिर पर टेंगारी से प्रहार कर दिया. जिससे अधिक खून बहने पर वे बेहोश हो गये. बदमाश नकदी समेत आठ लाख के सामा लूट कर ले गये हैं.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के काफी देर बाद पुलिस पहुंची. जिससे सभी अपराधी फरार हो गये. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांंच में जुटी है. वारदात के बाद जयनगर के डीएसपी विप्लव कुमार समेत कई थाने की फोर्स घटनास्थल पर पहुंची और गहन जांच पड़ताल की. प्रशासन के द्वारा स्वान दस्ता को भी बुलाया गया. बहरहाल पुलिस के हाथ अबतक खाली हैं.

वहीं, घटना के बाद जनअधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रज किशोर यादव मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मिलकर मदद का भरोसा दिया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस के निष्क्रिय रहने और गश्त नहीं करने से यह घटना हुई है. उन्होंने पुलिस और प्रशासन से अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किये जाने की मांग की. इसके साथ स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई किये जाने की मांग भी की.

इस संबंध में जयनगर डीएसपी विप्लव कुमार ने बताया कि घटना का वैज्ञानिक अनुसंधान जारी है. पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी होगी.

