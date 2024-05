বৃষ্টির সম্ভাবনা কমছে, আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে দক্ষিণে; পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের - WB Weather Update

ETV Bharat / state

বৃষ্টির সম্ভাবনা কমছে, আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে দক্ষিণে; পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের - WB Weather Update

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 15, 2024, 7:44 AM IST | Updated : May 15, 2024, 10:26 AM IST

ঘূর্ণাবর্তের কারণে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি বাড়বে ( ফাইল ছবি )

