ETV Bharat / state

বাংলার আকাশে মেঘের ঘনঘটা, বঙ্গে স্বস্তির বৃষ্টি কতদিন ? - WB WEATHER FORECAST

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 9, 2024, 6:58 AM IST | Updated : May 9, 2024, 7:45 AM IST

বঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস ( নিজস্ব চিত্র )

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস নিয়ে জানালেন হাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা (ইটিভি ভারত) কলকাতা, 9 মে: তীব্র দহনজ্বালা থেকে আপাতত স্বস্তি ৷ এবার একটাই প্রশ্ন- এই রেহাইয়ের মেয়াদ কতদিন ? হাওয়া অফিস বলছে, আগামী সাতদিন এই আরামদায়ক আবহাওয়া বহাল থাকবে ৷ দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ দুই জায়গাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এর মধ্যে আগামিকাল, শুক্রবার নদিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দুই 24 পরগনায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে ৷ ভারী বৃষ্টি হতে পারে নদিয়া ও দুই চব্বিশ পরগনায় ৷ আগামী সাতদিনের বৃষ্টি পরিস্থিতিতে বাদ যাবে না উত্তরবঙ্গও ৷ হাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত বলেন, "আগামী সাতদিন পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে ৷ সর্বোচ্চ তাপমাত্রার বড় কোনও পরিবর্তন নেই ৷ সব জেলাতে বৃষ্টি হবে ৷ আজ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টি হবে ৷ সঙ্গে 40-50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে ৷" তিনি আরও জানান, উত্তরবঙ্গের মালদা, দিনাজপুর, জলপাইগুড়িতে 50-60 ষাট কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে ৷ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ 10 মে, শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে ৷ এর সঙ্গে 50-60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো বাতাস বইবে ৷ পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ শুক্রবার সবক'টি জেলায় বৃষ্টির পরিস্থিতির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়া বইবে ৷ 11 মে শনিবার উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে ৷ বুধবার আকাশ আংশিক মেঘলা ছিল। নদিয়া এবং দক্ষিণ 24 পরগনা ছাড়া কোথাও বৃষ্টি পরিস্থিতি হয়নি ৷ এক কথায় বলা যায় এক সন্ধ্যার বৃষ্টিতে পারদের ঊর্ধ্বগতি কুপোকাত ৷ বুধবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 5.3 ডিগ্রি নীচে ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 22.2 ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের চেয়ে -4.6 ডিগ্রি নীচে ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 95 শতাংশ, সর্বনিম্ন 64 শতাংশ ৷ গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 13.8 মিলিমিটার ৷ আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে ৷ বিকেল বা সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় ও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 23 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে ৷ আরও পড়ুন: মমতার সভামঞ্চে উঠতে বাধা, কল্যাণ-বেচাকে তোপ অপরূপার মজাদার সময় কাটবে বৃষ রাশির, বৃহস্পতিতে সমস্যায় পড়বেন কারা ?

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস নিয়ে জানালেন হাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা (ইটিভি ভারত) কলকাতা, 9 মে: তীব্র দহনজ্বালা থেকে আপাতত স্বস্তি ৷ এবার একটাই প্রশ্ন- এই রেহাইয়ের মেয়াদ কতদিন ? হাওয়া অফিস বলছে, আগামী সাতদিন এই আরামদায়ক আবহাওয়া বহাল থাকবে ৷ দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ দুই জায়গাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এর মধ্যে আগামিকাল, শুক্রবার নদিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দুই 24 পরগনায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে ৷ ভারী বৃষ্টি হতে পারে নদিয়া ও দুই চব্বিশ পরগনায় ৷ আগামী সাতদিনের বৃষ্টি পরিস্থিতিতে বাদ যাবে না উত্তরবঙ্গও ৷ হাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত বলেন, "আগামী সাতদিন পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে ৷ সর্বোচ্চ তাপমাত্রার বড় কোনও পরিবর্তন নেই ৷ সব জেলাতে বৃষ্টি হবে ৷ আজ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টি হবে ৷ সঙ্গে 40-50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে ৷" তিনি আরও জানান, উত্তরবঙ্গের মালদা, দিনাজপুর, জলপাইগুড়িতে 50-60 ষাট কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে ৷ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ 10 মে, শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে ৷ এর সঙ্গে 50-60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো বাতাস বইবে ৷ পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ শুক্রবার সবক'টি জেলায় বৃষ্টির পরিস্থিতির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়া বইবে ৷ 11 মে শনিবার উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে ৷ বুধবার আকাশ আংশিক মেঘলা ছিল। নদিয়া এবং দক্ষিণ 24 পরগনা ছাড়া কোথাও বৃষ্টি পরিস্থিতি হয়নি ৷ এক কথায় বলা যায় এক সন্ধ্যার বৃষ্টিতে পারদের ঊর্ধ্বগতি কুপোকাত ৷ বুধবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 5.3 ডিগ্রি নীচে ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 22.2 ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের চেয়ে -4.6 ডিগ্রি নীচে ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 95 শতাংশ, সর্বনিম্ন 64 শতাংশ ৷ গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 13.8 মিলিমিটার ৷ আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে ৷ বিকেল বা সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় ও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 23 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে ৷ আরও পড়ুন: মমতার সভামঞ্চে উঠতে বাধা, কল্যাণ-বেচাকে তোপ অপরূপার মজাদার সময় কাটবে বৃষ রাশির, বৃহস্পতিতে সমস্যায় পড়বেন কারা ?

Last Updated : May 9, 2024, 7:45 AM IST