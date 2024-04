উজ্জ্বল ত্বক পেতে চান ? ব্যবহার করতে পারেন এই পাতার ফেসপ্যাক - BENEFITS CURRY LEAVES

হায়দরাবাদ: সবাই চায় ত্বক সুন্দর হোক ৷ অনেকে ত্বকের যত্নে রাসায়নিক পণ্য ব্যবহার করে থাকেন ৷ তবে ঘরোয়া কিছু উপাদানেই পেতে পারেন ত্বকের জেল্লা ৷ কারিপাতাতেই পেতে পারেন ত্বকের সৌন্দর্য ৷ কারিপাতা দক্ষিণ ভারতের খাবারে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ৷ এটি যেমন স্বাস্থ্যের ভাণ্ডার তেমনই ত্বকের জন্যও ভীষণ উপকারী ৷ এই পাতা দিয়ে ফেসপ্যাক ব্যবহার করলে আপনি পেতে পারেন সুন্দর ত্বক । এবার দেখে নেওয়া যাক কীভাবে কারি পাতা দিয়ে ফেসপ্যাক তৈরি করবেন (How to make face pack with curry leaves) ৷

পুষ্টিগুণে ভরপুর: কারি পাতা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য এবং অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ । বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এগুলি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো ও ত্বক উজ্জ্বল করে । এটাও বলা হয় এটি চুলের জন্যও ভীষণ উপকারী । কারিপাতার ফেসপ্যাক লাগালে মুখের দাগ দূর হয় ও মুখ সুন্দর দেখায় । এছাড়াও বিশেষজ্ঞরা বলেন, কারি পাতার ঔষধিগুণ ত্বকে আর্দ্রতা জোগায় ।

কয়েকটি কারিপাতা নিয়ে গরম জলে ফুটিয়ে নিন ৷ এরপর এই পাতাগুলিকে জল থেকে বের করে একটি মসৃণ পেষ্ট তৈরি করে নিন । এবার এই পেস্টে অল্প দই বা দুধ যোগ করুন এবং ভালো করে মিশিয়ে নিন । এতে সামান্য মধু মিশিয়ে ফেসপ্যাকের মতো মুখে লাগান । 20 মিনিট পর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার এই ফেসপ্যাক লাগালে মুখের দাগ ও ব্রণ কমাতে সাহায্য় করে ৷

2019 সালে "ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ডার্মাটোলজি"-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে, গবেষকরা দেখেছেন কারি পাতা দিয়ে তৈরি পেস্ট দুধের সঙ্গে মিশিয়ে মুখে লাগালে দাগ ও বলিরেখা কমে যায় । এই গবেষণায় বেঙ্গালুরুর গান্ধী মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত ডা. শ্রীলক্ষ্মী অংশগ্রহণ করেন । তিনি দাবি করেন কারি পাতা এবং দুধের তৈরি পেস্ট মুখে লাগালে দাগ ও বলিরেখা কমে যায় ।

