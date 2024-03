রোদ থেকে আসার পর চুলকানি ? জেনে নিন এর থেকে মুক্তির উপায়

হায়দরাবাদ: ত্বকের সমস্যা বিরক্তিকর বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ৷ কারও যদি অ্যালার্জি থাকে তাহলে অনের সমস্যার শিকার হয়ে থাকেন ৷ অ্যলার্জির বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে ৷ এরফলে বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয় ৷ যেমন, চুলকানি, চোখ লাল, ব়্যাস, লাল হয়ে যাওয়া প্রভৃতি সমস্যা দেখা যায় ৷ এর বিভিন্ন কারণ হতে পারে কিছু জিনিস খাওয়া বা ধুলোবালি, রোদে বেরোনো ৷

গরম পড়তে শুরু করেছে ৷ কাজের জন্য রোদে বেরোতেই হয় আমাদের ৷ অনেকের রোদ থেকে আসার পর ত্বক লাল হয়ে যাওয়া বা ব়্যাশ হওয়ার সম্ভবণা থাকে ৷ রোদে থেকে বেরিয়ে এলে সান অ্যালার্জি দেখা দিতে থাকে ৷ সান অ্যালার্জি সাধারণত হাতে বা বুকের উপরে বা ঘাড়ে বেশি হয় ৷ তবে বিবিন্ন জনের সান অ্যালার্জি বিভিন্নরকম ৷ এটি মারাত্বক কিছু না ৷ তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আপনি সানসস্ক্রিন ব্যবহার করে এটি এড়াতে পারেন ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অ্যলার্জি 20 থেকে 40 বছর বয়সিদের মধ্যে দেখা যায় ৷

কীভাবে সান অ্যালার্জি থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন (How to protect yourself from sun allergies)?

1) সান অ্যলার্জি সাধারণত ভিটামিন ডি এর অভাবে হয় ৷ যারফলে সবার আগে দরকার বেশি করে জল ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া ৷ তাই মাছ, ডিম, সয়াবিন দুধ, শষ্য ও বীজ জাতীয় খাবার খান ৷ এগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ডি থাকে ৷

2) যারা বাড়িতে থাকেন তারা গ্রীষ্মকালে কম রোদে বার হন ৷ খুব দরকার না পড়লে রোদের সময় বাইরে যাওয়ার দরকার নেই ৷ পারলে বিকেলে বা সন্দ্যের দিকে কাজ করার চেষ্টা করুন ৷

3) প্রতিদিনের বেরোনোর সময় ফুল স্লিপ হাতা সুতির পোশাক পরা প্রয়োজন ৷ এছাড়াও প্রতিদিন বেরোনোর সময় সানসস্ক্রিন ব্যবহার করা প্রয়োজন ৷

4) খুব গরমে তেল মশলা যুক্ত খাবার বা বাইরের ফাস্টফুড এড়িয়ে চলা প্রয়োজন ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)