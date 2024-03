মুখের দাগ নিয়ে সমস্যায় ভুগছেন ? মেনে চলতে পারেন এই ঘরোয়া পদ্ধতি

হায়দরাবাদ: ত্বকের উজ্জ্বলতা আমরা সবাই চাই ৷ তাই অনেকে ত্বকের জেল্লা ফেরাতে অনেক দামি দামি পণ্য় ব্যবহার করে থাকেন ৷ তাতে রাসায়নিক থাকার কারণে ত্বকের অনেক ক্ষতি করতে পারে ৷ এছাড়াও পার্টি মেকআপের জন্য পার্লারেও গিয়ে থাকেন অনেকে ৷ এতে ত্বকে দাগ হতে পারে ৷ এই দাগ থেকে মুক্তি পেতে কিছু ঘরোয়া উপায় মেনে চলতে পারেন ৷

মুখের দাগ থেকে মুক্তি পেতে কিছু ঘরোয়া উপায় ব্যবহার করতে পারেন ৷ এছাড়াও হজমের সমস্য়া, দূষণের কারণে মুখে দাগ হতে পারে ৷ এছাড়াও ত্বকের প্রোটিন মেলানিনের কারণে দাগের সমস্যা হতে পারে ৷ অনেক সময় একজিমা, ফাংগাল ইনফেকশন বাজারে পাওয়া বিভিন্ন জাঙ্ক ফুডও বার্ধক্যজনিত প্রভাব এবং মুখে দাগের কারণ হতে পারে । এছাড়াও অ্যলকোহল সেবনের কারণে মুখে দাগের সমস্যা হতে পারে ৷ জেনে নিন, মুখের দাগ থেকে মুক্তি পেতে কিছু সহজ ও ঘরোয়া উপায় (home remedies to get rid of blemishes on face) ৷

আলু পেষ্ট: আলু ভালো করে পেষ্ট করে স্নান করার আগে সারামুখে লাগিয়ে রেখে দিন ৷ এই পেষ্টে চন্দন গোলাপজল দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন ৷ কিছুক্ষণ রেখে শুকিয়ে গেলে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ৷ এটি মুখের দাগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন ৷

অ্যালোভেরা জেল এবং মুলতানি মাটি: মুখের দাগ তুলতে একটি কার্যকরী উপায় হল এই দুটির মিশ্রণ ৷ অ্যালোভেরা জেলে মুলতানি মাটি ও সামান্য দুধ এবং হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে একটি ফেসপ্যাক তৈরি করুন । এটি আপনার মুখে লাগিয়ে রাখুন । শুকানোর পর জল দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিন ৷

লেবুর রস ও চন্দন গুড়ো: সুন্দর দেখানোর জন্য চন্দন একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ৷ একটি পাত্রে চন্দর গুড়ো ও লেবুর নিয়ে ভালো করে একটে পেষ্ট বানিয়ে নিন ৷ এই সারামুখে লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন ৷ শুকিয়ে গেলে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ৷ এতে মুখের দাগ নিরাময় হতে সাহায্য় করে

পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)