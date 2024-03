গোল্ডেন আওয়ারে চিকিৎসা পাওয়া গেলে স্ট্রোক থেকে সেরে ওঠার সম্ভাবনা বাড়তে পারে

হায়দরাবাদ: সম্প্রতি ফিনটেক কোম্পানি জেরোথার প্রতিষ্ঠাতা নীতিন কামাথের সঙ্গে এই ঘটনাটি ঘটে ৷ তিনি স্বাস্থ্যকর এবং সক্রিয় জীবনধারা অনুসরণ করেন ৷ তবে প্রথমে স্ট্রোক এবং তারপর হার্ট অ্যাটাকের শিকার হন ৷ তরুণদের মধ্যে এই জটিল জীবন-হুমকিপূর্ণ জরুরি সমস্যাগুলি সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সতর্ক করেছে । বিশেষজ্ঞদের মতে, আগের সময়ে স্ট্রোকের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যেত 50 বছরের বেশি বয়সি ব্যক্তি স্ট্রোকে আক্রান্ত হচ্ছেন । কিন্তু গত কয়েক বছরে দুর্বল জীবনযাপন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, সহবাসের ক্রমবর্ধমান ঘটনা, বিভিন্ন কারণে সব বয়সের মানুষের মধ্যে মানসিক চাপ বৃদ্ধি এবং পর্যাপ্ত বা যথাযথ বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যসেবার অভাব-সহ অনেক কারণে স্ট্রোকের ঘটনা ঘটেছে (Strokes occur for many reasons, including lack of rest and healthcare)।

গবেষণা ও তথ্য বলছে

2018 সালে, স্ট্রোক ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে স্ট্রোক মৃত্যুর তৃতীয় প্রধান কারণ এবং তরুণ জনগোষ্ঠীর অসুস্থতার চতুর্থ প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে । ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে তরুণ জনগোষ্ঠীর 25 থেকে 40 বছর বয়সিদের স্ট্রোকের বেশি ঘটনা দেখা যাচ্ছে । গত বছর, গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ (জিবিডি) এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে স্ট্রোকের সংখ্যা ভারতে সবচেয়ে বেশি প্রতি বছর প্রায় 2 লাখ । যার মধ্যে প্রায় 31% ঘটনা যুবকদের মধ্যে দেখা যায় । এটি উল্লেখযোগ্য যে স্ট্রোককে ভারতে মৃত্যুর চতুর্থ বৃহত্তম কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয় ।

স্ট্রোক কেন হয় ?

চিকিৎসকদের মতে, স্ট্রোক একটি মারাত্মক অবস্থা । আসলে অনেক সময় কোনও দুর্ঘটনা, আঘাত, অবস্থা বা সমস্যার কারণে মস্তিষ্কের কোনও অংশে পর্যাপ্ত রক্ত ​​চলাচল হয় না বা ব্যাহত হয় । এমন পরিস্থিতিতে, সেই জায়গায় অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয় যার কারণে আক্রান্ত মস্তিষ্কের কোষগুলি সঠিকভাবে কাজ করা বন্ধ করে দেয় । এর ফলে স্ট্রোক হয় । কারণের উপর নির্ভর করে স্ট্রোক দুই ধরনের বলে মনে করা হয়, ইস্কেমিয়া এবং হেমোরেজিক স্ট্রোক ।

এর মধ্যে, ইস্কেমিয়া এমন একটি অবস্থা হিসাবে বিবেচিত হয় যখন মস্তিষ্কের রক্তনালীগুলি রক্ত ​​​​জমাট বা থ্রম্বাসের কারণে ব্লক হয়ে যায় । এটি উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল বা টাইপ 2 ডায়াবেটিস-সহ বিভিন্ন চিকিৎসা অবস্থার কারণে হতে পারে । এছাড়াও কখনও কখনও মস্তিষ্কে সংক্রমণ বা টিবি, কিছু অটোইমিউন রোগ, বিপাকীয় ব্যাধি এবং মহিলাদের মধ্যে প্রসবের পরে উদ্ভূত কিছু বিশেষ অবস্থার কারণেও স্ট্রোক হতে পারে । সমস্ত স্ট্রোকের ক্ষেত্রে প্রায় 80% ইস্কেমিক স্ট্রোক ।

হেমোরেজিক স্ট্রোক হল এমন একটি অবস্থা যখন মস্তিষ্কের রক্তনালী ফেটে যাওয়া বা ক্ষতির কারণে অতিরিক্ত রক্তপাত হয় ।

গোয়ার নিউরোলজিস্ট ডক্টর আন্তোনিও ফেগুয়েরডোর মতে, মস্তিষ্কে আঘাতের পরপরই প্রথম ঘণ্টাকে বলা হয় গোল্ডেন আওয়ার । কারণ এই ঘণ্টার মধ্যে রোগীর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পেলে স্ট্রোকের প্রভাব অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা যায় । একই সময়ে স্ট্রোকের পরে পুনরুদ্ধার স্ট্রোকের তীব্রতা কিছু কারণের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে । উদাহরণস্বরূপ, স্ট্রোক থেকে পুনরুদ্ধারে সাধারণত 50 বছরের কম বয়সি ব্যক্তিদের কম সময় লাগে । তবে যদি স্ট্রোক বড় হয় এবং প্যারালাইসিস শরীরের একটি বড় অংশকে প্রভাবিত করে তবে কখনও কখনও পুনরুদ্ধারে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে । স্ট্রোকের তীব্রতার উপর নির্ভর করে ৷ কখনও কখনও প্রাণহানির পাশাপাশি রোগী আজীবন অক্ষমতার শিকারও হতে পারে ।

স্ট্রোকের গুরুতরতা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে, AIIMS দিল্লির নিউরোলজিস্ট ডাঃ প্রিয়াঙ্কা সেহরাওয়াত তার ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্টে স্ট্রোকের ঝুঁকি এবং এটি প্রতিরোধের ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যও শেয়ার করেছেন ৷ যেখানে তিনি স্ট্রোককে আমাদের দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্নায়বিক জরুরি স্বাস্থ্য অবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেছেন ।

কীভাবে স্বাস্থ্যের যত্ন নেবেন ?

চিকিৎসকদের মতে, যেকোনও বয়সে স্বাস্থ্যগত কারণে স্ট্রোক এড়াতে স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া এবং কিছু বিষয়ের যত্ন নেওয়া উপকারী হতে পারে ।

হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্থূলতা, উচ্চ রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরলে আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেশি, তাই এই সমস্যায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত । যেমন সময়ে সময়ে আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং ওষুধ, ডায়েট এবং প্রতিদিনের রুটিন সম্পর্কিত ডাক্তারের নির্দেশাবলী অনুসরণ করা । ধূমপান এবং অ্যালকোহল থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন । আপনার খাদ্যতালিকায় তৈলাক্ত, মশলাদার, প্রক্রিয়াজাত খাবার, উচ্চ চিনি এবং প্রিজারভেটিভ যুক্ত খাবার এবং পানীয় এড়িয়ে চলুন বা ন্যূনতম পরিমাণে খেতে পারেন ।

