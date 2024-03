কমলালেবুর খোসা ফেলে দিচ্ছেন ? ত্বকের জন্য কতটা উপকারী জেনে নিন

হায়দরাবাদ: সুন্দর গ্লোয়িং ত্বক পেতে চাই যত্ন ৷ নিয়ম করে স্কিন কেয়ার রুটি মেনে চললে ত্বককে স্বাস্থ্যকর করা যায় ৷ এরমধ্যে কমলা লেবু ত্বকের জন্য ভীষণ উপকারী বলে মনে করা হয় ৷ এর খোসাও অনেক পুষ্টিগুণে ভরপুর ৷ এটি মুখে ব্যবহার করলে ব্রণ, দাগ ইত্যাদি সমস্যা কমে যায় । জেনে নিন, ত্বকের জন্য কীভাবে ব্যবহার করবেন কমলালেবুর খোসা (How to use orange peel for skin) ৷

কমলার খোসা-হলুদ-মধু প্যাক: ত্বকের ট্যান দূর করতে কমলালেবুর খোসার ফেসপ্যাক মুখে লাগাতে পারেন । এই প্যাকটি তৈরি করতে একটি পাত্রে 1 টেবিল চামচ কমলার খোসার গুঁড়ো নিন ৷ এতে এক চিমটি হলুদের গুঁড়ো যোগ করুন ও এটি ভালোভাবে মেশান ৷ এই মিশ্রণে এতে 1 টেবিল চামচ মধু যোগ করুন । এবার এর পেস্ট মুখে লাগান । এই পেষ্ট মুখে লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে জল দিয়ে ধুয়ে এটি ত্বকের ট্যান দূর করতে সাহায্য় করে ৷

কমলার খোসা-মুলতানি মাটি-গোলাপ জল: যাদের তৈলাক্ত ত্বক তাদের জন্য এই ফেসপ্যাকটি একটি চমৎকার বিকল্প। এই প্যাকটি তৈরি করতে এক চামচ কমলালেবুর খোসার গুঁড়ো নিন ৷ এতে এক টেবিল চামচ মুলতানি মাটি মেশান ৷ তাতে গোলাপ জল মিশিয়ে একটি মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন । এই ফেসপ্যাকটি মুখে এবং ঘাড়ে লাগিয়ে রাখুন । শুকানোর পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । এই ফেসপ্যাকটি আপনার ত্বককে গভীরভাবে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে ।

কমলার খোসা-পেঁপের প্যাক: এই ফেসপ্যাকটি তৈরি করতে, কমলার খোসার গুঁড়োতে ম্যাশ করা পেঁপের পাল্প যোগ করুন । এবার এই মিশ্রণটি ভালো করে মেশান ৷ তারপর মুখে লাগান ৷ প্রায় 20 থেকে 25 মিনিট রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ৷ এটি সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন ব্যবহার করতে পারেন ৷ ফলে ত্বককে উজ্জ্বল করতে সাহায্য় করে ৷

আরও পড়ুন:

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)