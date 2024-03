দ্রুত ওজন কমাতে খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন এই সব জুস

হায়দরাবাদ: অনেক পরিশ্রম করেও ওজন কমাতে পারছেন না ? ওজন কমানো একদিনের কাজ নয় ৷ যা একটি দীর্ঘমেয়াদি ৷ আজকাল প্রতিটি ব্যক্তি ওজন বৃদ্ধির কারণে চিন্তিত। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, স্থূলতার কারণে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ইত্যাদি অনেক মারাত্মক রোগের ঝুঁকি থাকে। এমন পরিস্থিতিতে এই ঋতুতে ক্রমবর্ধমান ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে আপনার খাদ্যাভ্যাসে বিশেষ পরিবর্তন আনতে হবে। ওজন কমাতে খাদ্যতালিকায় কিছু বিশেষ পানীয় রাখুন । এগুলি বাড়িতে তৈরি করাও বেশ সহজ । জেনে নিন, ওজন কমাতে কোন কোন পনীয় খেতে পারেন (You can eat any drink to lose weight)?

সবুজ পনীয় (Green Juice): পালং শাক আয়রনের একটি সমৃদ্ধ উৎস । আপনি এটি দিয়ে শসা, আপেল এবং লেবু ব্যবহার করে একটি ডিটক্স পানীয় তৈরি করতে পারেন । এটি ওজন কমাতে সাহায্য করে । এটি তৈরি করতে, দুই কাপ পালং শাক, একটি শশা, দুটি আপেল, একটি খোসা ছাড়ানো লেবু ও আদা নিন । সব উপকরণ ভালো করে ধুয়ে, শসা ও আপেল ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন । জুসারে সমস্ত উপাদান দিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন । এই পানীয় পান করলে ওজন কমাতে সাহায্য করে।

বিটের জুস (Beetroot Juice): পুষ্টিগুণে ভরপুর বিট স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী । প্রায়শই মানুষ স্যালাডে বিট ব্যবহার করে । যদি ওজন কমাতে চান, তাহলে বিটের রস আপনার জন্য উপকারী । এটি তৈরি করতে, বিট, গাজর, আপেল এবং লেবু নিন । এগুলি ধুয়ে কেটে আলাদা করে রাখুন । এই সব উপকরণ একসঙ্গে জুসারে দিয়ে তা থেকে জুস তৈরি করুন । এটি প্রতিদিন পান করলে ওজন কমাতে সাহায্য করে।

আনারসের জুস (Pineapple Juice): আনারসের রস পান করলে মেটাবলিজম দ্রুত হয় । যা ওজন কমাতে সাহায্য করতে পারে । এর রস তৈরি করতে, এক কাপ আনারসের টুকরো, শশা এবং আদা দিয়ে রস তৈরি করুন । এতে লেবুর রস যোগ করুন । এটি পান করলে শরীরে সতেজতা আসে এবং ওজনও কমে।

স্টবেরির জুস (Strawberry Juice): অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ স্ট্রবেরি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী । ওজন কমাতেও এটি খুবই সহায়ক । এর জুস তৈরি করতে এক কাপ স্ট্রবেরি, আপেল এবং এক টুকরো লেবু নিন । সব উপকরণ ভালো করে ধুয়ে নিন । এই সব ফল টুকরো টুকরো করে কেটে নিন । এবার একটি পাত্রে রেখে রস তৈরি করুন । অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এই জুস ওজন কমাতে এবং হজমের জন্য খুবই উপকারী ।

আরও পড়ুন:

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)