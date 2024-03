কিডনিকে সুস্থ রাখতে পাতে রাখুন এই সব খাবার

হায়দরাবাদ: কিডনি শরীরের বিশেষ এক অঙ্গ । এই অঙ্গটিকে যত্নে রাখা খুবই জরুরি । কারণ অনেক ছোটখাটো অসুখ এই অঙ্গের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে । এতে যেকোনও ধরনের ত্রুটি মারাত্মক রোগ এমনকি মৃত্যুও ঘটাতে পারে। কিডনি দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে, প্রথমত এটি শরীরে উপস্থিত বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয় এবং দ্বিতীয়ত ত্রুটি শরীরে ইলেক্ট্রোলাইট অর্থাৎ সোডিয়াম এবং পটাসিয়ামের ভারসাম্য বজায় রাখে । কিডনি সুস্থ রাখতে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং সক্রিয় জীবনযাত্রায় মনোযোগ দেওয়া খুবই জরুরি । জেনে নিন, কিডনি সুস্থ রাখতে কী কী খেতে পারেন (What can you eat to keep the kidneys healthy)৷

বাঁধাকপি: এই সবজি কিডনির জন্য খুবই উপকারী ৷ এই সবজিতে ফাইটোকেমিক্যাল রয়েছে যা শরীরে ফ্রি র‌্যাডিক্যাল নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য় করে এবং কিডনির ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে ।

বেরি জাতীয় ফল: স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, র‍্যাশবেরির মতো ফল কিডনির জন্য উপকারী । এই ফলে রয়েছে ভালো পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট । ফলে এটি শরীর থেকে খারাপ পদার্থ বের করে দিতে পারে । এছাড়া এতে থাকে ভিটামিন সি । এই কারণে বেরি জাতীয় ফল রোজই খাওয়া যায় । যা শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য় করে ৷

আপেল: খাদ্যতালিকায় আপেল অন্তর্ভুক্ত করা কিডনিকে সুস্থ রাখে । আসলে, আপেলে পেকটিন নামক ফাইবার থাকে যা কিডনির ক্ষতির ঝুঁকি কমায় ৷

ডিম: কিডনি সুস্থ রাখতে ডিম কার্যকরী ৷ কারণ কিডনির জন্য প্রোটিন জাতীয় খাবার বেশি খাওয়া উচিত নয় ৷ এজন্য ডিমের সাদা অংশ খাওয়া খুব ভালো হবে ৷

খেজুর: কিডনির স্বাস্থ্যের জন্য খেজুর খুবই উপকারী । এতে পটাশিয়াম, ফাইবার এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায় ৷ যা কিডনির কার্যকারিতাকে সুস্থ রাখতে সাহায্য় করে ।

আপনার ডায়েটে এই সুপারফুডগুলি অন্তর্ভুক্ত করে আপনি আপনার কিডনির স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারেন । কিন্তু আপনি যদি ইতিমধ্যেই কোনও রোগে ভুগছেন, তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)