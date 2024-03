কোন উপায়ে দূরে থাকবে কিডনির সমস্যা, পরামর্শ দিলেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

হায়দরাবাদ: কিডনি আমাদের শরীরের রাসায়নিক পদার্থের ভারসাম্য বজায় রাখে । রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ৷ লোহিত রক্ত ​​কণিকা তৈরিতেও সাহায্য করে ৷ হাড় সুস্থ রাখে, রক্ত ​​থেকে বর্জ্য ও অতিরিক্ত তরল অপসারণে সাহায্য করে । এই সব কাজ সুচারুভাবে চলতে গেলে কিডনি সুস্থ রাখা খুবই জরুরি । আজ কিডনি দিবস সাধারণত মার্চ মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার বিশ্ব কিডনি দিবস পালিত হয় (Kidney Day World Kidney Day is usually celebrated on the second Thursday of March) ৷

কিডনি রোগ একটি নীরব ঘাতকের মতো ৷ যা প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করা যায় না । নিয়মিত চেকআপ করিয়ে নিলে, এতে সমস্যাগুলো সময়মতো শনাক্ত করা যায়। তবে কিছু অভ্যাস অবলম্বন করে আপনি আপনার কিডনিকে দীর্ঘ সময় সুস্থ রাখতে পারেন।

কিডনির সমস্যা থেকে সম্পর্কে নর্থ ব্যারাকপুর মিউনিসিপালিটির অ্যসিসন্ট্যান্ট হেলথ অফিসার ডাঃ প্রণব কুমার রায় বলেন, শরীর সক্রিয় রাখা প্রয়োজন ৷ প্রতিদিন ব্যায়াম করলে শুধু শরীর ফিট থাকে না, ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকে । যার কারণে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায় । সাইকেল চালানো, দৌড়ানো শরীরচর্চা করা প্রয়োজন ৷

জল কম খাওয়া হলে, খুব বেশি যারা ধূমপান করেন, যারা বাইরে বার হয় ফলে কমন টয়লেট একটা বড় কারণ হতে পারে ৷ অনিমিয়মিত ভাবে ওষুধ খেলে কিডনির সমস্যা হতে পারে ৷ নির্দিষ্ট কোর্সের মধ্যে অ্যান্টি-বায়োটিক খাওয়া প্রয়োজন ৷ কোনও কিছু হলে সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ খাওয়া উচিত নয় ৷ এছাড়াও স্বাস্থ্য়কর খাবার খাওয়া প্রয়োজন ৷ বেশি মাত্রায় হাই প্রোটিন খাবার না খাওয়া ভালো ৷ ফলে কিডনির সমস্যা হতে পারে ৷ সুষম খাবার ডায়েটে রাখা জরুরি ৷

পর্যাপ্ত জল পান জরুরি ৷ জলের পরিমাণ অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে ৷ গ্রীষ্মকালে 3 থেকে 4 লিটার জল খাওয়া প্রয়োজন ৷ কোল্ড ড্রিংকস, সোডার মতো অস্বাস্থ্যকর পানীয় এড়িয়ে যাওয়াই ভালো ৷ ধূমপান এড়িয়ে চলা প্রয়োজন ৷ ধূমপান শুধুমাত্র ফুসফুসের ক্যানসার নয় কিডনি ক্য়ানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় । ধূমপান কিডনির রক্ত ​​সঞ্চালনকে প্রভাবিত করে । যার কারণে কিডনির কাজ করার ক্ষমতা কমে যেতে থাকে ।

বিশ্ব কিডনি দিবসের উদ্দেশ্যে তিনি সবাইকে সুস্থ জীবন যাপন করার পরামর্শ দেন ৷

আরও পড়ুন: