রান্নাঘরে বাজে গন্ধ ? এই ঘরোয়া পদ্ধতি মেনে চললেই মিলবে মুক্তি - Kitchen Tips And Tricks

হায়দরাবাদ: নানারকম পদে রান্না করে সারা বাড়ি গন্ধে ভরবে না এটা হয় না তবে এই গন্ধ সারাক্ষণ থেকে গেলে মুশকিল ৷ বিশেষ করে মাছ বা মাংসের আঁশটে গন্ধ ৷ মেয়েদের রান্নাঘরে দিনের অনেকটা সময় কাটে ৷ তবে রান্না করার পর পরিষ্কার করা প্রয়োজন ৷ তবে সবসময় সবার এটা হয়ে ওঠে না ৷ দুর্গন্ধ কোনও কোনও সময় থেকে যায় যা রান্নাঘরে ঢোকা দায় হয়ে ওঠে ৷ এমন কিছু টিপস মেনে চলা জরুরি যেগুলি রান্নাঘরের গন্ধ দূর করতে সাহায্য় করবে (How To Remove Bad Smell In Kitchen) ৷

ভিনিগার: ভিনিগার একটা পরিষ্কারের সেরা একটা পদ্ধতি হিসাবে ধরা হয় ৷ এটি বাজে গন্ধ দূর করতে সাহায্য় করে ৷ খুব তেলচিটে গন্ধও দূর করতে ভিনিগার ভালো পদ্ধতি ৷ এরজন্য হালকা গরম জল দিয়ে ভিনিগার মিশিয়ে সুতির কাপড় ভিজিয়ে মুছে নিতে পারেন ৷ এতে দুর্গন্ধ দূর হবে ৷

লেবু ও জল: হালকা গরম জলের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে তাতে সুতির কাপড় ভিজিয়ে ভালো করে মুছে নেওয়া দরকার ৷ বাজারে পাওয়া বিভিন্ন বেশিরভাগ জিনিস লেবু দেওয়া পাওয়া যায় ৷ যা রন্নাঘরের আঁশটে গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে ৷

বেকিং সোডা: আপনি যদি রান্নাঘরের আঁশটে গন্ধ দূর করতে চান তাহলে বেকিং সোডা এরজন্য সেরা ৷ এরজন্য হালকা গরম জলে বেকিং সোডা দিয়ে মিশিয়ে রান্নাঘরের বিভিন্ন জায়গা মুছে নিন ৷ তারপর জল দিয়ে মুছে নিতে পারেন ৷

কফি: কফি রান্না ঘরের কোনা থেকে গন্ধ দূর করে ৷ এর জন্য আপনি রান্না করার পর সপ্তাহে 2 দিন কফিগুঁড়ো ছিটিয়ে রাখতে পারেন ৷ কিছুক্ষণ পর ধুয়ে কাপড় দিয়ে মুছে নিন ৷ এতে রান্নাঘরের গন্ধ চলে যাবে ৷

