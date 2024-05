লাল তরমুজ তো অনেক খেয়েছেন; হলুদ তরমুজ দেখেছেন? জানুন এর উপকারিতা - Yellow Watermelon Health Benefits

হায়দরাবাদ: গরমে চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন জলজ ফল খাওয়ার জন্য । আর এই গরমে বেশিরভাগ মানুষের পছন্দের একটি ফল হল তরমুজ । তরমুজের ভিতরের রং লাইকোপিন নামের রাসায়নিকের প্রভাবে লাল হয় । এটি প্রচুর পরিমাণে থাকায় তরমুজের রং লাল হয় । তবে হলুদ তরমুজে লাইকোপিন কম থাকায় এর রং হলুদ হয় । হলুদ তরমুজ লাল তরমুজের চেয়ে মিষ্টি । এগুলি কেবল মরুভূমিতে পাওয়া যায় । এগুলি সাধারণত জলজ জায়গায় হয় না ৷ আমেরিকান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন নামের পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, লাল তরমুজের চেয়ে হলুদ বেশি পুষ্টিকর । এটি ভিটামিন সি, এ, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লাইকোপিন, বিটা ক্যারোটিন এবং ডায়েটারি ফাইবার সমৃদ্ধ । জেনে নিন, এর উপকারী দিকগুলি (Know The Health Benefits Of Yellow Watermelon) সম্পর্কে ৷

চোখের জন্য ভালো: হলুদ তরমুজে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যেমন বিটা ক্যারোটিন, লুটেইন এবং জেক্সানথিন রয়েছে । এগুলি চোখের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী । এটি চোখের নানা সমস্যার ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে ।

রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে: হলুদ তরমুজে থাকা পটাসিয়াম ভাসোডিলেটিং আমাদের রক্তনালীগুলিকে শিথিল করে এবং রক্ত ​​সঞ্চালন উন্নত করে । এটি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ৷

2006 সালে "আমেরিকান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন"-এ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা হলুদ তরমুজ খান, তাদের সিস্টোলিক রক্তচাপ 5% এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ 3% হ্রাস পেয়েছে । এই গবেষণায় নিউইয়র্কের ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিনের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ ডঃ মাইকেল জে অল্ডারম্যান অংশগ্রহণ করেন । তিনি দাবি করেন, হলুদ তরমুজে থাকা পটাশিয়াম উচ্চ রক্তচাপ কমায় ।

কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য় করে: হলুদ তরমুজে থাকা ডায়েটারি ফাইবার শরীরের খারাপ কোলেস্টেরল কমায় । লাইকোপিন খারাপ কোলেস্টেরলের বৃদ্ধি প্রতিরোধেও সাহায্য করে । ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক হয় ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: হলুদ তরমুজ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ । এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও ফ্লুর মতো সাধারণ সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে ।

হজমশক্তির উন্নতি ঘটায়: হলুদ তরমুজে রয়েছে ফাইবার । এটি হজমের উন্নতিতে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে সাহায্য করে । এটি ওজন কমাতে সাহায্য করে ।

কোনও কিছুই বেশি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয় । তাই পরিমিত পরিমাণে খান । হলুদ তরমুজও পরিমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত । অন্যথায় এটি রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে । একইভাবে মাথা ঘোরা, অত্যধিক ঘাম, দ্রুত হৃদস্পন্দন, বিভ্রান্তি, খিটখিটে বা মেজাজ পরিবর্তনের মতো সমস্যা সৃষ্টি করে ।

