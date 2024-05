সামান্য কেশরেই রং ধরবে রান্নায়, রইল ব্যবহারের সেরা 4 পদ্ধতি - saffron colour Tips

হায়দরাবাদ: ভারতীয় রান্নায় যে মশলাগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলির সবেরই একাধিক উপকারিতা রয়েছে ৷ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যাতেও কাজে লাগে এইসব মশলা ৷ প্রতিটি মশলারই আলাদা আলাদা খাদ্যগুণ আছে ৷ সেই রকমই একটি মশলা হল কেশর ৷ কেশর সবচেয়ে দামি মশলার তালিকায় পড়ে ৷ এটি রান্নায় ভালো রং আনতে সাহায্য় করে (Using saffron in cooking in this way gives it a beautiful colour) ৷

কমলা রং জলে মিশে যায় ৷ কারণ, এতে এক ধরণের ক্যারোটিন থাকে, যাকে ক্রোসিন বলা হয় । এই ক্রোসিনের জন্যই রান্নায় কেশর ব্যবহার করলে একটা উজ্জ্বল লালচে সোনালি রং হয় খাবারে । বিশেজ্ঞদের মতে, এই ক্রোসিন খাবারে রং ধরানোর পাশাপাশি আমাদের শরীরের বিভিন্ন ধরণের ক্যানসার কোষ, যেমন লিউকেমিয়া, ওভারিয়ান কারসিনোমা, কোলন অ্যাডেনোকারসিনোমা ইত্যাদির আশঙ্কাও দূর করতেও সাহায্য করে ।

তবে অনেকে অভিযোগ করে থাকেন রান্নায় কেশর অল্প ব্যবহারে সুগন্ধ, রং কিছুই আসে না ৷ সেটা পায়েস হোক বা বিরিয়ানি ৷ তবে রাঁধুনিরা বলেন কেশর ঠিক মতো ব্যবহার করলে এর রং হয় সুন্দর ৷ এই কেশরের ব্যবহার নিয়ে বললেন, অর্পিতা দাস ৷ জেনে নিন, কেশরের সাহায্যে রান্নায় 'রংবাজি'র সহজ কিছু টিপস ৷

1) কেশর হালকা গরম করে নিয়ে সেটি গুঁড়ো করে রেখে দিতে পারেন ৷ এটি অনেক দিন স্টোর করেও রাখতে পারেন ৷ রান্নার কাজে ব্যবহারের সময় কেশর গুঁড়ো ও হালকা গরম জল দিয়ে নিয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন ৷ 2) রান্নায় ব্যবহার করার আগে গরম দুধে বা জলে কেশর আগে থাকতে ভিজিয়ে রেখে দিতে পারেন ৷ এতে রান্নার রং ভালো খুলবে ৷ 3) অল্প পরিমাণ চিনি ও কেশর একসঙ্গে নিয়ে গুড়ো করে ব্যবহার করতে পারেন ৷ 4) এক টুকরো বরফ ও কেশর একসঙ্গে মিশিয়ে ব্লেন্ড করে ব্যবহার করলে রান্নার রং আরও ভালো আসে ৷

আরও পড়ুন: