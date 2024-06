কাজু নাকি আমন্ড, ওজন কমাতে কোনটি নিয়মিত খাবেন ? - Cashew Vs Almond Which Is Healthier

হায়দরাবাদ: কাজু ও আমন্ড এই দুটির মধ্যে কোনটির পুষ্টিগুণ বেশি তা নিয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে ৷ অনেকে বুঝতে পারেন না ওজন কমাতে কোনটা খাবেন ৷ এদিকে দু'টিই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী (Cashews Vs Almonds What Is Better For Weight Loss) ৷

কাজুর উপকারিতা (Benefits of cashews): কাজুতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর চর্বি এবং পলিফেনলের মতো অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী । কাজুতে সমৃদ্ধ মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট ভালো পরিমাণে থাকে ৷ যা ভালো কোলেস্টেরলের (HDL) মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে ৷ শুধু তাই নয়, কাজু খারাপ কোলেস্টেরলের (LDL) মাত্রা কমাতেও খুবই কার্যকরী । বিশেষজ্ঞদের মতে, কাজুতে ম্যাগনেশিয়াম বেশি পরিমাণে থাকায় হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় । একইভাবে, যেহেতু কাজুতে কার্বোহাইড্রেট কম থাকে, তাই এগুলি রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে ।

আমন্ডের উপকারিতা (Benefits of Almonds): অন্যান্য ড্রাই ফ্রুটের তুলনায় আমন্ডে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ফাইবার থাকে । প্রতি আউন্সে 3 গ্রাম ফাইবার রয়েছে । এছাড়াও এটি ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ । কিছু গবেষণায় জানা গিয়েছে, আমন্ড শরীরে ভালো ব্যাকটেরিয়ার মাত্রা বাড়াতে খুব সহায়ক, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় । একইভাবে আমন্ড ম্যাগনেশিয়ামে পরিপূর্ণ ৷ এতে টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে ।

2017 সালে 'আমেরিকান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন'-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে, যারা 6 মাস ধরে প্রতিদিন 35 গ্রাম আমন্ড খেয়েছেন তাদের ওজন গড়ে 1.5 পাউন্ড কমেছে । পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির নেতৃস্থানীয় পুষ্টিবিদ ডঃ পিটার ডি. এই গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন । তিনি বলেন, "প্রতিদিন আমন্ড খাওয়া ওজন কমাতে সাহায্য করে ৷"

পুষ্টিবিদরা পরামর্শ দেন যে, আমন্ড শরীর থেকে অতিরিক্ত চর্বি দূর করতে খুব ভালো কাজ করে । এটি অ্যামিনো অ্যাসিড সমৃদ্ধ । কিছু গবেষণায় জানা গিয়েছে, আমন্ড ব্যায়ামের সময় অতিরিক্ত চর্বি ও কার্বোহাইড্রেট পোড়াতে সাহায্য করে । এছাড়াও বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন আপনি ওজন যদি অতিরিক্ত হয় অথবা আপনি স্থূল হন, তাহলে নিয়মিত আমন্ড খেতে হবে ৷ এর ফলে আমন্ড আপনার আরও ওজন কমাতে সাহায্য করতে পারে ।