রসুনের খোসা ফেলে দিচ্ছেন ? উপকারিতা জানলে অবাক হবেন - Garlic Peel Benefits

হায়দরাবাদ: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা থেকে সর্দি-কাশির ঘরোয়া টোটকা, রসুনের নানা গুণ । আর বাড়িতে আমিষ কোনও পদ রান্না হলে তা স্বাদে ভরিয়ে দেওয়ার জন্য রসুনের গুণাগুণের জবাব নেই । তাই আমরা প্রতিদিনের প্রতিটি রান্নায় রসুন ব্যবহার করি । আর নন-ভেজ খাবারে অবশ্যই তা উপস্থিত থাকতে হবে । বেশিরভাগ মানুষ শুধুমাত্র রসুনের কোয়া ব্যবহার করে খোসা ফেলে দেন । কিন্তু অনেকেই জানেন না আয়ুর্বেদ অনুসারে, রসুন ছাড়াও রসুনের খোসারও অনেক ঔষধি গুণ রয়েছে যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী । তাছাড়া আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞদের মতে, এর স্বাস্থ্য উপকারিতা জানা থাকলে আর রসুনের খোসা আর ফেলতে হবে না । জেনে নিন, এর স্বাস্থ্য উপকারিতাগুলি (Know The Health Benefits Of Garlic Peel) ৷

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য় করে: রসুনের মতোই বিশেষজ্ঞদের মতে, রসুনের খোসার পুষ্টিগুণ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী । বিশেষত, এটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ ৷ যা ফ্রি র‌্যাডিক্যালের কারণে হওয়া ক্ষতি প্রতিরোধে শরীরকে সাহায্য করে । এছাড়াও এটি বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে রক্ষা করে ।

2014 সালে 'ফুড সায়েন্স' জার্নালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে জানা যায়, রসুনের খোসায় প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে ফলে এগুলি গ্রহণ করলে কেবল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাই বৃদ্ধি পায় না বরং শরীরকে ফ্রি ব়্যাডিক্যাল থেকেও রক্ষা করে । চিনের জিয়াংজি এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির নেতৃস্থানীয় পুষ্টিবিদ ডাঃ জিয়াং ইউ এই গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন ।

হজমের সমস্যার সমাধান করে: রসুনের খোসায় রয়েছে অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য । তাই এই রসুনের খোসা চা আকারে তৈরি করলে গলার সমস্যা, সর্দি, ফ্লু-সহ অন্যান্য সংক্রমণ কমবে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা । এছাড়াও বলা হয় এই চা হজমের সমস্যা কমাতে খুবই সহায়ক । এই চা কীভাবে তৈরি করবেন ? রসুনের খোসা জলে সিদ্ধ করে ছেঁকে নিন । স্বাদের জন্য একটু মধুও যোগ করতে পারেন ।

চুলের জন্য ভালো: রসুনের ত্বকে থাকা পুষ্টিগুণ চুলের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী বলে জানা যায় । এরজন্য রসুনের খোসা দিয়ে পাউডার তৈরি করে তেলের সঙ্গে মিশিয়ে চুলে লাগান । কিছুক্ষণ রেখে স্নান করে নিন । সপ্তাহে একবার এটি করলে শুধু চুল পড়া কমে না বরং চুলের বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে । এছাড়াও, রসুনের খোসায় উপস্থিত অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্যগুলি শরীরে ফোলাভাব কমাতে সাহায্য করে বলে জানা গিয়েছে ।

