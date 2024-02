নিরামিষ ডায়েট মেনে চলেন ? পুষ্টির ঘাটতির শিকার হতে পারে

হায়দরাবাদ: আজকাল অনেকেই নিরামিষ ডায়েট অনুসরণ করেন । নিরামিষ খাবার খাওয়ার অনেক উপকারিতা থাকতে পারে ৷ তবে এর জন্য শরীরে কিছু অসুবিধাও হতে পারে ৷ দীর্ঘদিন নিরামিষ খাবার খেলে শরীরে অনেক পুষ্টির সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷ যদি কেও নিরামিষ ডায়েট মেনে চলেন তবে এই ডায়েটের কারণে অনেক পুষ্টির ঘাটতি হতে পারে ৷ জেনে নিন, কী কী পুষ্টির সমস্যা হতে পারে (What can cause nutritional problems)?

প্রোটিনের অভাব: যদিও উদ্ভিদ-ভিত্তিক খাদ্যের সাহায্যে প্রোটিন পাওয়া সম্ভব ৷ আপনি যদি খাদ্যে প্রতিদিনের প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ না করেন তবে এটি প্রোটিনের ঘাটতি হতে পারে । অপর্যাপ্ত প্রোটিন পেশী ক্ষয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল এবং ক্ষত নিরাময়ে দেরি হতে পারে ।

ওমেগা -3 ফ্যাটি অ্যাসিডের ভারসাম্যহীনতা: ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড উদ্ভিদ-ভিত্তিক উৎস যেমন ফ্ল্যাক্সসিড, চিয়া বীজ, আখরোট ইত্যাদির মাধ্যমে সরবরাহ করা যেতে পারে । যাইহোক এগুলি খাওয়ার মাধ্যমে, নিরামিষাশীরা পর্যাপ্ত ইপিএ এবং ডিএইচএ নাও পেতে পারে ৷ যা হার্ট এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য ।

আয়রনের অভাব: প্রাণীজ পণ্য থেকে প্রাপ্ত আয়রনের চেয়ে শরীর উদ্ভিদ-ভিত্তিক উৎস থেকে কম পরিমাণে আয়রন শোষণ করে । ফলস্বরূপ, নিরামিষাশীদের আয়রনের ঘাটতিজনিত রক্তাল্পতার ঝুঁকি বেশি হতে পারে । এটি ক্লান্তি, দুর্বলতা অনেক কিছুর অসুবিধা হতে পারে ৷

ভিটামিন ডি এর অভাব: ভিটামিন ডি হাড়ের স্বাস্থ্য এবং ইমিউন ফাংশন-সহ সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য । ভিটামিন ডি সূর্যের আলো থেকে পাওয়া যায় । যদি নিরামিষভোজী হন, তাহলে আপনার ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি হওয়ার ঝুঁকি বেশি হতে পারে ৷

ক্যালসিয়ামের অভাব: দুগ্ধজাত পণ্য ক্যালসিয়ামের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস । এমন পরিস্থিতিতে যে সমস্ত নিরামিষাশীরা দুগ্ধজাত পণ্য এড়িয়ে চলে তাদের ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণে অসুবিধা হতে পারে । ক্যালসিয়াম হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য এবং অপর্যাপ্ত গ্রহণ অস্টিওপরোসিস এবং হাড় ভাঙার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে ।

