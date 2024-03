শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে তালিকায় কী কী রাখবেন, জেনে নিন

হায়দরাবাদ: বয়স, ওজন, লিঙ্গ এবং শারীরিক কার্যকলাপের মাত্রা অনুযায়ী প্রোটিনের দৈনিক চাহিদা পরিবর্তিত হতে পারে । প্রোটিনের পুষ্টির মান অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা দ্বারা পরিমাপ করা হয়। প্রোটিন একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান, যা আমাদের শরীরের অনেক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শরীরকে ফিট রাখতে সব ধরনের পুষ্টির প্রয়োজন । তবে প্রোটিনের ঘাটতি অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রোটিন শরীরের কোষের বিকাশ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উপাদান ইমিউন সিস্টেম সমর্থন, টিস্যু মেরামত, মেজাজ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি । প্রোটিনগুলি বেশ কয়েকটি অ্যামিনো অ্যাসিডের সংমিশ্রণ থেকে তৈরি হয় । আমাদের শরীরের 20টি অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রয়োজন যার মধ্যে 11টি আমাদের শরীর দ্বারা সংশ্লেষিত হয় ৷ শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে এই খাবারগুলি খেতে পারেন (You can eat these foods to make up for protein deficiency)৷

ডিম: পুষ্টিবিদরা বলে ডিম সুপারফুড ৷ এর মধ্যে রয়েছে ভিটামিন বি 2, ভিটামিন বি 12, ভিটামিন ডি, ভিটামিন এ, ফ্যাটি অ্যাসিড । এই ডিম থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যায় ।

আমন্ড: আমন্ডে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ৷ ভেজানো আমন্ডে রয়েছে স্যাচুরেটেড ফ্যাট যা হার্ট অ্যাটাক রোধ করতে সাহায্য় করে । এতে থাকা প্রোটিন, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম হার্টের উপকার করে।

চিকেন ব্রেস্ট: প্রোটিনের বড় উৎস হল চিকেন ব্রেস্ট ৷ এতে প্রোটিন ছাড়াও রয়েছে সোডিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক, পটাশিয়াম ৷

দুধ: দুধ উচ্চ মানের প্রোটিনের একটি ভালো উৎস । চিকিৎসকরা বলেন, এক কাপ দুধ প্রায় 8 গ্রাম প্রোটিন সরবরাহ করে । দুধকে উচ্চমানের প্রোটিনের একটি সমৃদ্ধ উৎস বলে মনে করা হয় ৷

বিভিন্ন প্রকার ডাল: শরীরের শক্তির জন্য প্রোটিন অপরিহার্য । বিভিন্ন ডাল শরীরের জন্য অন্ত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী । ডাল প্রোটিনের ভালো উৎস হিসাবে কাজ করে ৷

মাছ: চিকিৎসকদের মতে, মাছে রয়েছে প্রচুর প্রোটিন ৷ তাই শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি থাকলে মাছ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)