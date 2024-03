বমির সমস্যায় ভুগছেন ? মেনে চলতে পারেন এই ঘরোয়া প্রতিকার

হায়দরাবাদ: বমি বমি ভাব খুবই অস্বস্থিকর অনুভূতি ৷ অনেক সময় পেটের সমস্যার কারণে বমির সমস্যা দেখা যায় ৷ এছাড়াও মোশন সিকনেস, অ্যাসিড রিফ্লাক্স, বদহজম বা মর্নিং সিকনেসের কারণে বমি বমি ভাবের সমস্যা দেখা দেয় । তবে এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে কেয়ার হসপিটালের তথ্যে অনুযায়ী, কিছু ঘরোয়া টোটকা মেনে চলতে পারেন (Some home remedies to get rid of vomiting) ৷

আদা: আদা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক প্রতিকার যা সাধারণত বমি বমি ভাব এবং গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল কষ্ট কমাতে ব্যবহৃত হয় । আদাতে রয়েছে জিঞ্জরেল যা গ্যাস্ট্রিক সংকোচন হ্রাস করতে সাহায্য় করে ৷ মোশন সিকনেস, গর্ভাবস্থায় মর্নিং সিকনেস, কেমোথেরাপি বা সার্জারির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বমি বমি ভাব কমানোর জন্য প্রতিদিন 1,500 মিলিগ্রাম আদার ডোজ খাওয়াকে কার্যকর বলে মনে করা হয় ।

পুদিনা পাতা কার্যকরী: পুদিনা পাতা থেকে পেপারমিন্ট তেলের মিষ্টি সুগন্ধ একটি প্রশান্তিদায়ক প্রভাব রয়েছে ৷ যা বমি বমি ভাব এবং বমি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে । এই গন্ধ মস্তিষ্ক এবং পাচনতন্ত্রে বমি বমি ভাব বিরোধী প্রতিক্রিয়া হিসাবে কাজ করে । এটি ডিফিউজারে রেখে এর তেল ব্যবহার করতে পারেন ৷

নিজেকে হাইড্রেট রাখা প্রয়োজন: ডিহাইড্রেশন মত সমস্যা বমির ভাব হতে পারে ৷ তাই নিয়মিত ঠিক পরিমাণে জল ও তরল খাওয়া জরুরি ৷ এরজন্য ডাবের জল, ফলের রস, পুদিনা বা আদা চা, ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট দ্রবণ এর জন্য ভালো বিকল্প ৷

শরীরচর্চা করা: বমি থেকে মুক্তি পেতে কার্যকরী উপায় হল, শরীরচর্চা করা ৷ এরজন্য় অল্প হাঁটাচলা করা ও যোগব্যায়াম করা কার্যকরী উপায় ৷

ডায়েট ঠিক রাখা: বমির সমস্যা অনেক সময় খাওয়ার কারণে হতে পারে ৷ তেল মশলা যুক্ত খাবার বমির সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে ৷ এরজন্য দরকার হালকা খাবার খাওয়া ও পুষ্টিকর ৷ ফলমূল, শাকসবজি, সেদ্ধ খাবার, চিকেনের ঝোল প্রভৃতি ৷

আরও পড়ুন:

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)