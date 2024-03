কোলন ক্যানসার থেকে নিরাময় চান? ফাইবার সমৃদ্ধ খবার খান

হায়দরাবাদ: তরুণদের মধ্যে কোলন ক্যানসারের ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে । বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হতে পারে খাদ্যাভাস। চিকিৎসকরা বলেন, খাদ্যাভ্যাসের কারণে কোলনে জ্বালাপোড়া এবং দীর্ঘদিন ধরে কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো হজমের সমস্যার কারণে কোলন ক্যানসারের মতো রোগ বাড়ে । এটি এড়াতে, আমাদের খাদ্যতালিকায় ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ও চর্বিযুক্ত খাবার এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ । যদি খাদ্যাভ্যাসে কিছু পরিবর্তন আনা যায় তাহলে এই রোগ থেকে দূরে থাকা সম্ভব । ডায়েটে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার রাখা প্রয়োজন ৷ যা ভালো ব্যাকটেরিয়া বাড়াতে সাহায্য় করে ৷ ডায়েটে এমনই ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার রাখতে পারেন (You can keep such fiber rich foods in your diet) ৷

দই: দইয়ে প্রোবায়োটিক এবং ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় যা ভালো ব্যাকটেরিয়া বাড়ায় ৷ এছাড়াও আপনার হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে । শুধু মনে রাখবেন দই যেন কম ফ্যাট বা চিনি ছাড়া হয় ।

গোটা শস্য: গোটা শস্যের খাবার ফাইবারে পূর্ণ যা আপনি আপনার ব্রেকফাস্টে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । এগুলি আপনার অন্ত্রের জন্যও উপকারী এবং অনেক ধরণের ক্যানসার প্রতিরোধ করে । আপনার ব্রেকফাস্টের মধ্যে ওটস, কুইনো, ব্রাউন রাইস এবং বার্লির মতো গোটা শস্য জাতীয় খাবার অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।

সবুজ শাকসবজি: সবুজ শাকসবজিতে ভিটামিন, খনিজ এবং ফাইবার রয়েছে যা আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ৷ তাই প্রতিদিন আপনার খাদ্যতালিকায় পালং শাক, শশা, ব্রকলি, গাজর অন্তর্ভুক্ত করুন ।

ফল: ফলগুলি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ফাইবারে পরিপূর্ণ যা আপনাকে অনেক পেটের সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে । আপনার ব্রেকফাস্টে আপেল, কলা, কমলালেবু, নাশপাতি, ব্লুবেরির মতো ফল অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন ।

বাদাম: বাদাম, কাজু, হ্যাজেলনাট, পেস্তার মতো বাদামে রয়েছে ফাইবার, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ফ্ল্যাভোনয়েড যা আপনাকে রক্তে শর্করা এবং ইনসুলিনের মাত্রা কম রাখতে সাহায্য করে ৷ ফলে কোলন ক্যানসারের মতো রোগকেও দূরে রাখে ।

আরও পড়ুন:

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)