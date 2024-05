ETV Bharat / bharat

বাসের উপর পাথর বোঝাই লরি উলটে মৃত 11 পুণ্যার্থী, জখম 10 - Road Accident in UP

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 26, 2024, 9:36 AM IST | Updated : May 26, 2024, 10:00 AM IST

উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুরে পাথর বোঝাই লরি উলটে দুর্ঘটনা ( ইটিভি ভারত )

শাহজাহানপুর, 26 মে: পাথর বোঝাই ট্রাক উলটে পড়ল বাসের উপর ৷ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল 11 জন পুণ্যার্থীর ৷ মৃতদের মধ্যে শিশু ও মহিলারাও আছে ৷ জখম হয়েছেন 10 জন ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুরে ৷ বেসরকারি বাসটিতে পুণ্যার্থীরা সীতাপুর থেকে পূর্ণগিরিতে যাচ্ছিলেন ৷ বাসটি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল ৷ সেই সময় ট্রাকটি ধাক্কা মারে ৷ শাহাজাহানপুর এসপি অশোককুমার মিনা বলেন, "রাত 11টা নাগাদ আমাদের কাছে খবর আসে ৷ খুটার থানা এলাকায় একটি বাস রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল ৷ ওই বাসে পুণ্যার্থীরা পূর্ণগিরিতে যাচ্ছিলেন ৷ তাঁরা কয়েকজন বাসের মধ্যে বসেছিলেন ৷ কয়েকজন কাছাকাছি ধাবায় খেতে গিয়েছিলেন ৷ সেই সময় একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় এবং বাসের উপরে উঠে পড়ে ৷ এতে 11 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ 10 জন জখম হয়েছেন ৷ তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷" আরও পড়ুন: সিলিন্ডার বিস্ফোরণ! দিল্লির শিশু হাসপাতালে ভয়াবহ আগুনে ঝলসে মৃত্যু 6 সদ্যোজাতের শনিবার রাত 11.20 মিনিটে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগে এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ পুণ্যার্থীদের নিয়ে বাসটি খুটার এলাকার গোলা বাইপাস রোডের ধারে ধাবার কাছে দাঁড়িয়েছিল ৷ সেই সময় একটি পাথর বোঝাই ট্রাক এসে প্রথমে বাসটিকে ধাক্কা মারে ৷ তারপর উলটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাসটির উপর উঠে পড়ে ৷ বহু মানুষ ট্রাক ও বাসের মাঝে পিষ্ট হয়ে আটকে পড়েন ৷ ঘটনাস্থল থেকে আর্ত চিৎকার শোনা যায় বলে জানান স্থানীয়রা ৷ প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে উদ্ধারকার্য চলে ৷ উদ্ধার হওয়া 11 জনের মৃত্যু হয়েছিল ৷ আহত 10 জনকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুণ্যার্থীরা সীতাপুর জেলার সিধৌলি এলাকার বারাজেঠা গ্রামের বাসিন্দা ৷ শনিবার রাতে তাঁরা একটি প্রাইভেট বাসে মা পূর্ণগিরির দর্শন করতে যাচ্ছিলেন ৷ আরও পড়ুন: গুগল ম্যাপে ভরসা করে জলের তলায় গাড়ি, অল্পের জন্য রক্ষা পর্যটকদের

