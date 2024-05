ETV Bharat / bharat

দিল্লির হাসপাতালে ঝলসে মৃত 7 সদ্যোজাত, অপরাধীদের শাস্তির আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর - Fire in Delhi

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 26, 2024, 7:11 AM IST | Updated : May 26, 2024, 10:44 AM IST

দিল্লিতে সদ্যোজাতদের জন্য নির্দিষ্ট হাসপাতালে ভয়াবহ আগুন ( ইটিভি ভারত )

নয়াদিল্লি, 26 মে: হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হল 7 সদ্যোজাতের ৷ শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির বিবেক বিহার এলাকার একটি শিশু হাসপাতালে ৷ হাসপাতালটি সদ্যোজাতদের বিশেষ যত্ন ও সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ৷ সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, দমকলবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে এখনও পর্যন্ত 12টি নবজাতকে উদ্ধার করতে পেরেছে দমকলবাহিনী ৷ তার মধ্যে 7 জন মৃত ৷ বাকি 5 জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকেই এই ভয়াবহ আগুন লেগেছে বলে মনে করছে স্থানীয়রা ৷ পুলিশ জানিয়েছে, হাসপাতালে 12 জন সদ্যোজাতকে রাখা হয়েছিল ৷ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটার আগে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছিল ৷ দিল্লির মুখ্য়মন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল সোশাল মিডিয়ায় এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, দোষীরা উপযুক্ত সাজা পাবে ৷ এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই হাসপাতালে প্রায় রোজই বড় সিলিন্ডার থেকে ছোট সিলিন্ডারে গ্যাস ভরার কাজ হত ৷ শহিদ ভগৎসিং সেবাদলের সদস্য জিতেন্দ্র সিং বলেন, "বিবেক বিহারের বেবি চাইল্ড কেয়ার হাসপাতালে বিস্ফোরণ হয় ৷ একটি বা দু'টি নয়, অক্সিজেনের সিলিন্ডার ফেটে পরপর চারটি বিস্ফোরণ হয়েছে ৷ আগুন এতটা ভয়ঙ্কর ছিল যে আশপাশের বাড়িগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে ৷ সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ, দমকলবাহিনী, স্থানীয়রা উদ্ধারকার্যে নেমে পড়ে ৷ তবে শিশুরা বাড়িটির পিছনের দিকে ছিল ৷ 6 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ হাসপাতালের বাইরে একটি অ্যাম্বুলেন্স ভ্যানে রোজই বড় সিলিন্ডার থেকে ছোট সিলিন্ডারে গ্যাস ভরে সেগুলি সিল করা হত ৷ আজও তাই হচ্ছিল ৷ একটা, দুটো করে চারটি সিলিন্ডার ফাটতে ফাটতে হাসপাতালের ভিতর আগুন পৌঁছে যায় ৷" আরও পড়ুন: গুজরাতে গেম জোনে ভয়াবহ আগুন, একাধিক শিশু-সহ মৃত কমপক্ষে 25 দমকলবাহিনী আরও জানিয়েছে, রাত সাড়ে 11টা নাগাদ তাদের কাছে একটি ফোন আছে ৷ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় 9টি দমকলের গাড়ি ৷ পরে আরও বেশ কয়েকটি আগুন নেভানোর ইঞ্জিন যায় ৷ তবে আগুন এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ৷ আরেক দমকল আধিকারিক রাজেন্দ্র আটওয়াল বলেন, "বিবেক বিহারের ব্লক বি-এর বেবি কেয়ার হাসপাতাল থেকে রাত 11টা 32 মিনিটে হাসপাতালে আগুন লাগার খবর আসে ৷ প্রথমে 9টি দমকলবাহিনীর গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ মোট 16টি গাড়ি অকুস্থলে পৌঁছয় ৷ আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে ৷ এই আগুন লাগার ফলে হাসপাতালের বাড়িটি ছাড়া আরও একটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ হাসপাতালটির ডানদিকে একটি বাড়ির দু'টি তলে আগুন ধরে যায় ৷ সেখান থেকে 11-12 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷" আরও পড়ুন: যাত্রীবাহী বাসে অগ্নিকাণ্ড, হরিয়ানায় ঝলসে মৃত 8 পুণ্যার্থী

