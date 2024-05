তৃতীয় দফা ভোটের আগে চমক ! ফের কমল গ্যাসের দাম - LPG Cylinder Price Reduced

Updated : May 1, 2024, 10:26 AM IST

Published : May 1, 2024, 9:36 AM IST

By ANI

নয়াদিল্লি, 1 মে: তৃতীয় দফা লোকসভা নির্বাচন 7 মে ৷ তার আগে দাম কমল এলপিজি সিলিন্ডারের ৷ তৈল বিপণন কোম্পানিগুলি 19 কেজি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম 19 টাকা কমিয়েছে ৷ বুধবার, মাসের প্রথম দিন থেকেই সারা দেশে নতুন দাম কার্যকর হবে ৷ এর আগে এপ্রিল মাসে 19 কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম 30টাকা 50 পয়সা কমানো হয়েছিল ৷ সূত্রের খবর, দিল্লিতে 19 কেজি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের নতুন দাম 1 হাজার 745 টাকা 50 পয়সা ৷ গত মাসে এই দাম ছিল 1 হাজার 764 টাকা 50 পয়সা ৷ একইভাবে দেশের অন্য মেট্রো শহরগুলিতেও বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমেছে ৷ মুম্বইতে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম 1 হাজার 717.50 টাকা থেকে কমে নতুন দাম হয়েছে 1 হাজার 698 টাকা 50 পয়সা ৷ এদিকে চেন্নাইতে নতুন দাম 1 হাজার 911 টাকা ৷ অন্যদিকে আজ থেকে কলকাতায় 19 কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম 1 হাজার 859 টাকা ৷ বাণিজ্যিক ছাড়া ভোটের আগে 14.5 কেজি রান্নার গ্যাসের দামও কমেছে ৷ গত 8 মার্চ, নারী দিবসে রান্নার গ্যাস অর্থাৎ 14.5 কেজি ডোমেস্টিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম 100 টাকা কমানোর কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ নারীশক্তির সুবিধের জন্য গৃহস্থের আর্থিক বোঝা কমাতে এই সিদ্ধান্ত বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এই ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবে খুশির হাওয়া বইলেও লোকসভা ভোটের কথা ভেবে এমন পদক্ষেপ বলে বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ করে কংগ্রেস-সহ 'ইন্ডিয়া' জোট ৷ বিরোধীরা প্রশ্ন তোলে, ভোট মিটলে ফের গ্যাসের দাম বেড়ে যাবে ৷ এদিকে ভোট শুরুর আগে এপ্রিলে 19 কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম একবার কমানো হয়েছিল ৷ আজও ফের দাম কমল ৷ আরও পড়ুন: লোকসভা ভোটের আগে স্বস্তি ! কমল গ্যাসের দাম লোকসভা নির্বাচনের আগে কমল গ্যাসের দাম, 'গিমিক' বলে কটাক্ষ বিরোধীদের

Last Updated : May 1, 2024, 10:26 AM IST