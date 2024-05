ETV Bharat / bharat

'বিপুল সংখ্যায় ভোটদান করুন', রীতি মেনে আর্জি প্রধানমন্ত্রীর - Lok Sabha Election 2024

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 25, 2024, 7:52 AM IST | Updated : May 25, 2024, 8:13 AM IST

বিরাট সংখ্যায় ভোটদানের আর্জি নরেন্দ্র মোদির ( ফাইল ছবি )

Last Updated : May 25, 2024, 8:13 AM IST