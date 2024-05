ETV Bharat / bharat

রাজকোট অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে 28, দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী - Gujarat Fire Tragedy

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 26, 2024, 10:47 AM IST | Updated : May 26, 2024, 11:10 AM IST

গেম জোনে অগ্নিকাণ্ডস্থল পরিদর্শনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ( নিজস্ব ছবি )

রাজকোট, 26 মে: রাজকোটের গেম জোনে অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 28 । ঘটনার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে তদন্তও শুরু হয়েছে । রবিবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি ৷ এখনও একজন নিখোঁজ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে । তাঁকে উদ্ধার করার জন্য অভিযান জারি রয়েছে । রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি গেমিং জোনের ভেতরে গিয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে বলেছেন, "এটি একটি দুঃখজনক ঘটনা । শনিবার বিকেল প্রায় 4.30 টার দিকে রাজকোটের এই গেমিং জোনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ৷ যাতে শিশু-সহ মোট 28 জন প্রাণ হারিয়েছেন । এই দুর্ঘটনায় এখনও একজন নিখোঁজ রয়েছেন । সেই ব্যক্তির সন্ধান চলছে । এর জন্য আমরা সর্বোচ্চ দল মোতায়েন করেছি ।" আরও পড়ুন: গুজরাতে গেম জোনে ভয়াবহ আগুন, একাধিক শিশু-সহ মৃত কমপক্ষে 25 কীভাবে আগুন লাগল? গেমিং জোনে কীভাবে আগুন লেগেছে তা এখনও জানা যায়নি । তবে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে তদন্ত শুরু হয়েছে । এই দুর্ঘটনার জন্য যারা দায়ী তাদের খুঁজে বের করা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । এই ঘটনার তদন্তের যে সিট গঠন করা হয়েছে তার মাথায় রয়েছেন এডিজি সুভাষ ত্রিবেদী । সিটকে 72 ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্তে এই গেমিং জোনের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের কর্মকর্তাদের তলব করা হয়েছে । যারা গেম জোন তৈরি করছে তাদেরও ডাকা হয়েছে । সবাইকে দুপুর তিনটের মধ্যে কালেক্টর অফিসে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । ঘটনাটি সব দিক থেকে খতিয়ে দেখা হবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে । আরও পড়ুন: সিলিন্ডার বিস্ফোরণ! দিল্লির শিশু হাসপাতালে ভয়াবহ আগুনে ঝলসে মৃত্যু 6 সদ্যোজাতের রাজকোট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এডিজি সুভাষ ত্রিবেদী বলেছেন, "এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা । এ বিষয়ে তদন্তে সিট গঠন করা হয়েছে । কোন বিভাগ কী কাজ করেছে তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে । এর জন্য কারা দায়ী এবং কী কী ভুল হয়েছে, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সেজন্য কী করা উচিত, এসব বিষয়গুলিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।" ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যে গেম জোনের মালিক-সহ অভিযুক্ত 4 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । রাজকোটের ঘটনার পর রাজ্যের সমস্ত গেম জোনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন এডিজি । এর জন্য পুলিশের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । এই কাজে পৌরসভা, দমকল আধিকারিক এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিতেও বলা হয়েছে । পাশাপাশি দমকল বিভাগের অনুমতি ছাড়া রাজ্যে চলা সমস্ত গেম জোনগুলি অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন এজিডি । গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি টিআরপি গেম জোনের অগ্নিকাণ্ডে আহতদের দেখতে রাজকোটের এইমস হাসপাতালেও যান ।

Last Updated : May 26, 2024, 11:10 AM IST