.

Tribute to Abe: পুরীর সৈকতে আবেকে শ্রদ্ধা বালুশিল্পী সুদর্শনের Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শিনজো আবের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পদ্মশ্রী বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েকের(Tribute to former Japanese Prime Minister Shinzo Abe in sand painting by Sudarshan Patnaik)৷ শুক্রবার সকালে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় আচমকাই গুলিবিদ্ধ হন ৷ তারপর কয়েকঘণ্টার লড়াই শেষে মৃত্যু হয় তাঁর (Shinzo Abe Died) ৷ এদিনই পুরীর সমুদ্র সৈকতে বালিতে চিত্র এঁকে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানান বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক(Tribute to Abe)৷