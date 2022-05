.

Akshaya Tritiya in Tarapith : বৃষ্টি মাথায় নিয়েই অক্ষয় তৃতীয়ায় ভিড় তারাপীঠ মন্দিরে Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

পয়লা বৈশাখের পর অক্ষয় তৃতীয়ায় পুজো হয় বিভিন্ন দোকানে ৷ মন্দিরেও অনেকে এই শুভ দিনে নতুন খাতার পুজো করিয়ে নিয়ে যান ৷ বৃষ্টি উপেক্ষা করে মঙ্গলবার অক্ষয় তৃতীয়ায় ভিড় উপচে পড়ল তারাপীঠে (Akshaya Tritiya in Tarapith) ৷ নতুন খাতা-সহ পুজোর ডালা নিয়ে মা তারাকে পুজো দিয়ে হালখাতার পুজো করান ব্যবসায়ীরা । তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, "আজ ভোর থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে । কিন্তু বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বহু ভক্ত মাকে আজ পুজো দিলেন । তবে বৃষ্টির জন্যও এলাকার বহু মানুষ আসতে পারেননি (Crowds at Tarapith temple in Akshaya Tritiya)।"