Mamata Banerjee in Durgapur: গ্রামের রাস্তা ঠিক না-করলে মানুষ ভোট দেবে না, বিধায়কদের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর Published on: 48 minutes ago

পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে বুধবার দুর্গাপুরে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়(CM Mamata Banerjee is in Administrative Meeting at Durgapur)৷ রাজ্যের বাকি সমস্ত জেলার প্রশাসনিক কর্তারা ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে যোগদান করেন(Mamata Banerjee in Durgapur)৷ এদিন গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের কাজে জোর দিয়ে জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "গ্রামের রাস্তা ছিক না করলে মানুষ ভোট দেবে না ৷ প্রয়োজনে নিজেরা মাথায় করে ইট বহন করুন ৷ কাজে লেগে পড়ুন ৷ আগে অর্ধেক টাকা গ্রামের রাস্তা তৈরির কাজে লাগান বাকি টাকায় বাড়ি তৈরি-সহ অন্যান্য কাজ করুন ৷"