সাতসকালে হেনস্তার শিকার মেদিনীপুরের সাংসদ ৷ শুক্রবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা স্টেশন, নন্দ মার্কেট-সহ একাধিক জায়গায় হাঁটতে বেরিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ ৷ সেই সময় তৃণমূল কর্মী, সমর্থকরা গো ব্যাক স্লোগান দিতে শুরু করেন ৷ তিনি কিছুটা অস্বস্তি এবং ক্ষোভে বলে ফেলেন,'বুকে পা দেব' ৷ এই মন্তব্য ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বেলদা । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশবাহিনী আসে সংশ্লিষ্ট এলাকায় (TMC workers in Belda go back slogan against BJP Leader Dilip Ghosh) ।