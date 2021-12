.

BJP Agitation in Singur : বিজেপি-র 'কৃষক আন্দোলন'কে পাত্তা দিতে নারাজ সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম



কৃষকদের সাত দফা দাবি-দাওয়া নিয়ে সিঙ্গুরে 72 ঘণ্টার ধর্না কর্মসূচি পালন করছে বিজেপি (BJP Agitation in Singur) ৷ যদিও তাদের এই ‘কৃষক আন্দোলন’ নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্নার (Becharam Manna on BJP Agitation in Singur) ৷ তিনি বলেন, সিঙ্গুরে কৃষক আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ তিনি আগেও কৃষকদের পাশে ছিলেন ৷ এখনও আছেন ৷ কৃষকরা কোনও কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে মমতা অবশ্যই তাঁদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন ৷ বেচারামের দাবি, জনভিত্তি হারিয়েই সিঙ্গুরে ধর্নামঞ্চ বেঁধেছে বিজেপি ৷ কিন্তু, কৃষকরা তাতে সাড়া দেবেন না ৷