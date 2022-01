.

Visitors at Susunia Hill : পিকনিকের মরশুমে শুশুনিয়া পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড়



শীতের মরশুমে বেড়াতে ভালবাসে বাঙালি ৷ সেই রীতি মেনেই এবারও ভিড় জমতে শুরু করেছে শুশুনিয়া পাহাড়ে (People are coming in a huge number to see the beauty of Susunia Hill) । একইভাবে বছরের প্রথম দিনেও পযটকদের ভিড়ের চিত্রটা ছিল একেবারেই অন্যরকম । বেলা যতই বেড়ছে ততোই ভিড় যেন বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে বাঁকুড়া জেলার এই অন্যতম সেরা পর্যটন কেন্দ্রে । সবুজ বনানীতে ঘেরা পাহাড়ের এক অপরূপ রূপ শুধু বিভিন্ন জেলা নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন পর্যটকরা । গত দুই বছর করোনার কারণে শুশুনিয়া পাহাড়ের চিত্রটা সম্পুর্ণ অন্যরকম ছিল ৷ তবে করোনার প্রকোপ কিছুটা কমতেই ফের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন মানুষজন ৷ তবে কোভিড যেহেতু এখনও মুছে যায়নি বাংলার বুক থেকে বরং শেষ কয়েকদিন আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে সংক্রমণ তাই তৈরি ছাতনা থানার পুলিশ ৷ প্রত্যেকে যাতে মাস্ক ব্যবহার করেন, যাতে কোনওরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর রাখছে তারা ।