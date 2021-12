.

New Tourist places in Purulia : পুরুলিয়ার পর্যটন চিত্রে নতুন সংযোজন ‘মাটির সৃষ্টি’ Published on: 3 hours ago



পুরুলিয়ার পর্যটন চিত্রে নতুন পালকের সংযোজন (New Tourist places in Purulia) ৷ রাঙা মাটির দেশে, ‘মাটির সৃষ্টি’ (Matir Srishti) পর্যটনের উদ্বোধন করল জেলা প্রশাসন ৷ পাহাড়পুরে 4টি পর্যটন কেন্দ্রের সূচনা করা হয়েছে (Paharpur is New Tourist Spot of Purulia) ৷ যেগুলি হল পুঞ্চার বদড়া, মানবাজার 1 ব্লকের হাতিপাথর, বরাবাজারের রাজাপাড়া এবং কাশীপুরের পাহাড়পুর পর্যটন কেন্দ্র ৷ মাটি দিয়ে তৈরি শিল্পের মাধ্যমে এই জায়গাগুলিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে ৷ শীতের মরশুমে দূর দুরান্তের পর্যটক ভিড় করেন পুরুলিয়ায় ৷ সেই পর্যটকদের আরও বেশি করে আকর্ষিত করতেই পুরুলিয়া জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগ ৷ যেখানে পর্যটকদের নজর কাড়তে থাকছে জীববৈচিত্র্যে ভরা প্রজাপতি পার্ক, নৌবিহার, ঘোড়ায় টানা গাড়ি, মাটির গন্ধে ভরা কুটির আর তার সঙ্গে মন মাতানো স্থানীয় খাবার ৷ যা ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে আকর্ষণের এক নতুন কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে বলে মনে করছে জেলা পর্যটন দফতর ৷