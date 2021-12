.

Ganges Erosion at Samserganj : ভয়াবহ ভাঙনে নদীগর্ভে তলিয়ে গেল লক্ষ্মীমন্দির



ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙনে নদীগর্ভে তলিয়ে গেল লক্ষ্মীমন্দির (lakshmi temple of samserganj submerged in ganges due to erosion) । বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগপঞ্জ থানার শিবপুরে । সকাল থেকে নদী পাড় ভেঙেই চলেছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি (Ganges Erosion at Samserganj) । তাঁরা জানিয়েছেন, গঙ্গা ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটি গাছ । এলাকার বাসিন্দাদের পূজা-অর্চনার জন্য নির্মিত একমাত্র লক্ষ্মীমন্দির গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে যাওয়ায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷ স্থানীয়রা ভাঙন প্রতিরোধে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন ।