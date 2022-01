.

katrina kaif feeds birds in Maldives: মালদ্বীপে নতুন বন্ধু বানালেন ক্যাটরিনা, সামনে এল ভিডিয়ো Published on: 3 hours ago



বলিসুন্দরী ক্য়টরিনা কাইফ সদ্য়ই ফিরেছেন মালদ্বীপ থেকে ৷ সোমবারই অনুরাগীদের জন্য মালদ্বীপের একটি ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছিলেন অভিনেত্রী ৷ এবার জানা গেল মালদ্বীপে গিয়ে বেশ কিছু নতুন বন্ধুও হয়েছে তাঁর ৷ তাদের সঙ্গে নিজের ভিডিয়োও অনুরাগীদের জন্য শেয়ার করলেন ক্য়াটরিনা (Katrina Kaif has treated her fans with a few videos from Maldives)৷ কারা তারা? আসলে মালদ্বীপে বেশ কিছু পাখির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছেন অভিনেত্রী ৷ নিজের হাতে তাঁদের বসিয়ে খাবার খাওয়াতেও দেখা গেল তাঁকে ৷ যদিও বিজ্ঞাপনী শ্যুটিংয়ের কাজের জন্যই মালদ্বীপে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী, তবে কাজের মাঝে সময় বের করে ছুটির মজাও পুরোপুরি উপভোগ করলেন ক্যাট ৷