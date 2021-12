.

বর্ষবরণে করোনা সংক্রমণ রুখতে কড়া পদক্ষেপ নামখানা প্রশাসনের



ডিসেম্বর মাস থেকেই বকখালি মৌসুনি দ্বীপ, হেনরি আইল্যান্ডে শুরু হয় পর্যটকদের আনাগোনা । গত দু'বছর করোনার সংক্রমণে ভ্রমণপিপাসুরা ঘরে থাকতে বাধ্য হলেও এবছর আবার নতুন করে সকলেই মেতেছেন ছুটির আনন্দে ৷ কিন্তু একইসঙ্গে রয়েছে কোভিডের চোখ রাঙানিও ৷ তাই সতর্কতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি ৷ নামখানা বিডিও শান্তনু সিংহ ঠাকুর বলেন, ‘‘বড়দিন থেকে পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের অন্যতম পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু বকখালি, মৌসুনি দ্বীপ, হেনরি আইল্যান্ডে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায় । সেই কারণে সংক্রমণ রুখতে ইতিমধ্যেই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন (Namkhana block is taking big initiatives to aviod covid cases in year end tourism) ৷’’ প্রতিটি হোটেল মালিকদের সতর্ক করা হয়েছে, তাঁরা যেন দু‘টি ডোজের ভ্যাকসিনেশনের সার্টিফিকেট ছাড়া কোনও পর্যটকদের হোটেলের ঢোকার অনুমতি না দেন । বকখালি সৈকত ও নামখানা বিভিন্ন জায়গায় করোনা পরীক্ষার জন্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে । এছাড়াও রয়েছে আরও নানা ব্যবস্থা ৷